"Гомін" за перший день гастрольного туру зібрав 700 тисяч гривень для ГУР.

На концертах у Національній філармонії України в перший день свого гастрольного туру Україною львівський хор "Гомін" зібрав 700 000 грн для ГУР. Про це повідомили на фб-сторінці хору "Гомін".

10 серпня з концертів у Києві в Національній філармонії України львівський хор "Гомін" розпочав своє всеукраїнське турне. У програмі – улюблені ретро-пісні, шлягери та мелодії, які знає і любить кожен. Вже в перший день туру виступи "Гомону" зібрали 700 000 грн для ГУР.

"Від першої ноти – мурашки до самої душі, – сказано в дописі. – Ось, що ми відчуваємо після наших перших зустрічей у великому турі хору "Гомін". Коли ці голоси злилися в єдину мелодію, зал завмер. Ми чули не просто спів – ми чули пульс нашої історії, нашої ідентичності. Київ, дякуємо, що були з нами. Що плакали з нами. Що посміхалися з нами. Що аплодували з нами аж до болю в долонях. Що донатили. Сьогодні нам разом вдалося зібрати 700 000 грн для ГУР. Ми пишаємося вами! Все тільки починається. І попереду – ще більше моментів, які захочеться зберегти в серці назавжди".

Нагадаємо, що 1, 2, 3, 4 та 5 серпня хор "Гомін" з аншлагами виступив у Львівській опері, даючи по два концерти на день. Мережі тоді рясніли знимками довжелезних черг охочих потрапити на виступ.