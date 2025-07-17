Юлія Свириденко стала прем'єр-міністром України.

Верховна Рада призначила Юлію Свириденко на посаду прем'єр-міністра України.

За її кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, на засіданні парламенту в четвер проголосувало 262 народних депутати:

201 народний депутат фракції "Слуги народу",

10 депутатів групи "Відновлення",

12 депутатів групи "За майбутнє" ,

15 депутатів групи "Довіра",

13 позафракційних депутатів,

1 депутат фракції "Голосу".

Фракція "Європейської солідарності" одноголосно проголосувала "проти" призначення Свириденко, фракція "Батьківщини" утрималась від голосування.

Юлія Свириденко народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові у сім'ї посадовців. Батько працював в Чернігівському відділенні Антимонопольного комітету України, мати обіймала посаду в обласній раді.

У 2003 році Свириденко закінчила Чернігівську ЗОШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов;

2008 року закінчила з відзнакою Київський торговельно-економічний університет, спеціальність «менеджмент антимонопольної діяльності», магістр з менеджменту антимонопольної діяльності. В тому ж році вступила до аспірантури Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «економіка та управління національним господарством». Закінчила програму навчання менеджерів (2016) в Німецькій академії управління Нижньої Саксонії (DMAN), того ж року – учасниця програми «Академія доброго урядування та підвищення компетентності в Європі», організованій Європейською академією Берліна; наступного року закінчила програму стратегій зростання приватного сектору, організовану Шведським агентством з питань міжнародного розвитку Sida.

З 2008 року працювала на посаді економіста з фінансової роботи українсько-андоррського спільного підприємства АТ «АМП» (Київ), потім – на посаді оцінювача Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації, заступницею директора ТОВ «Еко-Втор» (Київ).

2011 року призначена головою Постійного представництва Чернігова у китайському місті Усі.

З травня 2015 року – на посаді радника голови Чернігівської обласної державної адміністрації Куліча.

У 2015 році балотувалася до Чернігівської міськради від Блоку Петра Порошенка в одному з мажоритарних округів, але вибори програла.

Із серпня 2015 року очолює департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, з вересня 2017 року виконує обов'язки першої заступниці голови Чернігівської обласної державної адміністрації Валерія Куліча, з березня наступного року затверджена на цій посаді, а з 30 липня до 28 листопада 2018 року – в. о. голови Чернігівської ОДА.

З березня по вересень 2019 року – керівник ТОВ «Сідко Україна» (виробництво кормів для диких птахів і займається перероблюванням органічної продукції; серед засновників – ексголова ОДА Валерій Куліч та мер Чернігова Владислав Атрощенко).

З 29 вересня 2019 року – на посаді заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Тимофія Милованова) (з грудня 2019 року – голова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття); з липня – на посаді першого заступника міністра (Ігоря Петрашка). З березня 2020 року Юлія Свириденко входила до складу делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на сході України і відповідала за соціально-економічні питання.

З грудня 2020 року — заступниця голови Офісу президента України (Андрія Єрмака).

В 2021–2025 роках – міністр економіки України, з листопада 2021 року – разом з цим на посаді першого віцепрем'єра (з серпня 2022 року очолює Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики; з червня 2025 року – заступник голови Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України).

У 2024 році шість місяців викладала у Київській школі економіки (KSE) Тимофія Милованова, отримала тут понад три мільйони гривень. При цьому KSE отримувала міжнародні гранти, якими розпоряджалося очолюване нею Міністерство економіки, що викликало підозри щодо можливого конфлікту інтересів.

З 14 липня 2025 року – на посаді прем'єр-міністра.

Чоловік – Сергій Ігорович Дерлеменко. Керує ТОВ «ДКС-Групп» та ТОВ «ДІТЕЛ» (будівництво, ремонт, телекомунікації та обслуговування мереж зв'язку). У 2015 році Сергій Дерлеменко балотувався до Чернігівської міської ради від партії «Самопоміч», але не пройшов. Подружжя має доньку Софію.