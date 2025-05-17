За кілька днів до київського концерту Джамали, на якому співачка представила публіці свій знаменитий альбом Qirim, що став справжнім явищем в українській та кримськотатарській музиці і був удостоєний Шевченківської премії, я прогулювався вінницькою садибою Михайла Коцюбинського. І подумав про те, що цей письменник – глибоко український, здатний перетворювати фольклор на епос, як це відбулося у «Тінях забутих предків», – так яскраво й осмислено відчув саму душу кримськотатарського народу у своїх кримських оповіданнях.

Це при тому, що Коцюбинський не претендував на Крим – півострів був для нього окремим, неймовірним світом, яким він насолоджувався під час своїх подорожей. Але разом із тим намагався зрозуміти народ, який він зустрів на цій землі. Бо розумів, наскільки близькою є доля, переживання і поневіряння цього народу для того народу, для якого він писав і перетворював літери на музику.

А от російські письменники, які вважали Крим «нашим», «завершенням Росії», кримських татар, мовби, й не помічали. Для них Крим був не просто завойованою, а врятованою Росією територією – про яку можна було говорити хіба що в контексті російської культури, своєї землі. Бо в історії і культурі Криму – принаймні кримськотатарській – їм вбачалася сама цивілізаційна катастрофа.

Вдумаймось: велика рабовласницька імперія, яка позбулася кріпацтва лише в середині XIX століття і яка після того так і не зібралася ділитися землею зі звільненими селянами, зображувала Крим як великий «заповідник невільників». І це при тому, що в часи, коли Крим був частиною османського світу, такими «заповідниками невільників» були більшість тогочасних держав. А сама Росія залишалася «заповідником невільників» ще тоді, коли про кріпацтво в Європі вже майже забули.

Але мова навіть не про історичні рахунки – держава-завойовниця завжди описує країну, яку хоче завоювати, як уособлення зла. І саме це сьогодні путінська Росія намагається зробити з нами. Мова – насамперед про байдужість. Російських письменників цікавив Крим як дача й військова база, а кримські татари самим фактом свого існування заважали сприймати півострів як курорт.

Максимум, на що наважувалася російська культура у сприйнятті кримськотатарського світу – це готовність розповісти про його екзотику, щодо якої можна було хіба що поблажливо посміхнутись. Намагання побачити у Криму іншу цивілізацію суперечило самій російській державній і культурній філософії. І саме тому росіяни й досі не бажають бачити іншу цивілізацію в народів самої Росії, ба більше – намагаються цю цивілізацію витравити.

Саме тому для російського глядача, впевненого, що він знає про Крим усе, бо пив каву в Ялті чи піднімався на Ай-Петрі, концерт Джамали був би чимось абсолютно екзотичним і неймовірним – тим, чого, на його думку, не повинно бути. Невже це в Криму живе така музика? Такий політ душі і традиції? Та ні, це щось вигадане, щоб відібрати у росіян їхнє «природне» право на чужу землю.

А для мене альбом Qurim не міг бути екзотикою – бо він був частиною мого власного світу. І я був на концерті Джамали як вдома не тільки тому, що під час своїх подорожей до ще вільного Криму я цікавився цивілізацією, а не дачами.

А ще й тому, що я читав Коцюбинського.