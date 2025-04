Розп’яття Ісуса Христа: причини фізичної смерті

Ісус Христос розп’ятий був не раз. Там, на Голгофі, це було уперше. Умер од смерті, може, – від образ, і за життям не пожалів, умерши. Ліна Костенко. «Ісус Христос розп’ятий був не раз».

Страта Ісуса Христа через розп'яття і Його воскресіння – кульмінація всіх чотирьох Євангелій. Ці події описують усі чотири євангелісти, і кожен повідомляє свої подробиці. Розглянемо ж ці священні для кожного християнина події з медичного погляду.

Розп'яття (Джотто)

Цей вид страти в давнину був відомий у різних країнах, але найбільше поширення отримав у Древньому Римі, до якого належала на початку нашої ери Палестина. Цицерон цю кару називав найжахливішою з усіх страт, які придумали люди. Її суть полягає в тому, що людське тіло повисає на хресті таким чином, що точкою опори є груди. Одним із найвідоміших наукових пояснень причини смерті під час розп'яття є дослідження П'єра Барбе, опубліковане 1936 року (воно ґрунтувалося на вивченні Туринської плащаниці). Логіка цього французького хірурга була такою. Під час розп'яття руки людини підняті вище від рівня плечей, вона не може спиратися на ноги, через що вся вага верхньої половини тіла припадає на груди. Засуджений повинен був підтягнутись руками, що призводить до фізичного виснаження. Відбувається кровонаповнення і застій у м'язах грудного пояса. Настають судоми цих м'язів, і людина задихається (зсудомлені грудні м'язи здавлюють грудну клітку). Така кара могла тривати кілька діб. Щоб прискорити смерть, людину не просто прив'язували до хреста, а прибивали цвяхами (як у випадку Ісуса Христа). Це викликало додатковий сильний біль і можливість смертельного больового шоку.

W.D.Edwards і співавтори ще 1986 року в «Journal of the American Medical Association» дуже детально проаналізували всі медичні аспекти смерті Ісуса Христа і дійшли висновку, що слід узяти до уваги комплекс багатьох факторів. В огляді літератури на тему смерті Ісуса Христа M.W.Maslen і P.D.Mitchell аналізують десять можливих причин: розрив серця, серцева недостатність, гіповолемічний шок, синкопе (непритомність через гостру недостатність кровообігу в головному мозку), ацидоз, асфіксія, аритмія в комбінації з асфіксією, легенева емболія, добровільний відхід з життя і, нарешті, версія, що насправді фізичної смерті Ісуса Христа не було. Смерть могла наступити від будь-якого з цих факторів або від комбінації кількох із них.

Об'єктивних даних, щоб установити істину, вкрай мало. Однак відомо, що страждання Христа тривали близько шести годин: «Була ж третя година*, як “його розп'яли. [...] О годині ж дев’ятій Ісус скрикнув голосом гучним та й вимовив: Елої, Елої, лама савахтані, що в перекладі значить: ‘=Боже Мій, Боже Мій, нащо Мене Ти покинув? [...] Ісус скрикнув голосом гучним, і духа віддав!...» (Від Марка 15:25,34,37)

____________________

* Мабуть, євангеліст Марко користувався єврейським способом розрахування часу доби: нова доба розпочиналася із заходом сонця попереднього дня, а день розпочинався зі сходом сонця. Якщо врахувати, що розп'яття Ісуса Христа відбувалося навесні в межах періоду весняного сонцестояння, то тривалість дня була тоді приблизно 12 годин. Тому «третя година» – це три години після світанку, тобто приблизно дев'ята ранку, а фізична смерть настала о 15 годині нашого часу.

Відносно швидкій смерті могли сприяти фізичні страждання Ісуса перед стратою – виснажлива дорога з важким хрестом, моральні знущання. Врешті, і до цих подій ми знаємо не стільки про фізичну, як про духовну силу Ісуса. Щоб прискорити страту, варта або кати нерідко мечем перебивали гомілки розп'ятого. Людина втрачала останню точку опори і швидко задихалася. Стражники, які охороняли Голгофу в день розп'яття Христа, поспішали. Вони намагалися закінчити свою страшну справу до заходу сонця, бо після цього закон забороняв торкатися до мертвого тіла, а залишати тіла страчених до ранку не можна було, бо наступала юдейська Пасха.

Розп'яття (П'єтро Лоренцетті)

В Євангелії від Івана зазначено, що воїни перебили гомілки двом розбійникам, розп'ятим разом із Христом, але самого Христа не торкнулися, бо бачили, що Він вже помер. На хресті це легко було помітити – людина переставала рухатися вгору-вниз, значить уже померла.

Звернімо увагу на ще одне важливе з медичного погляду зауваження євангеліста: «та один з вояків списом бока Йому проколов, і зараз витекла звідти кров та вода» (Від Івана 19:34). Мабуть, мовиться про рідину з навколосерцевої сумки. Спис пронизав груди з правого боку, дійшов до навколосерцевої сумки і серця. Так завдавали удар солдати. Вони цілилися в незахищений щитом бік тіла так, щоб відразу дістатися до серця. З мертвого тіла кров не тече. «Кров та вода» у випадку Ісуса Христа може означати, що кров з'явилася у перикарді ще до останньої рани внаслідок розриву серця і перемішалася з рідиною навколосерцевої сумки. Цей момент майстерно зобразив Ель Ґреко. Він скрупульозно зобразив блідо-жовтий колір плевральної рідини, яка природно витікає після утворення отвору списом.

Розп'яття (Ель Ґреко)

Остання доба земного життя Ісуса Христа (використано рисунки зі статті W.D.Edwards і співавторів)

А. Ісус, залишивши Верхню кімнату, пішов з учнями на Оливну гору і в Гетсиманський сад, де Його заарештували (①, 2-га год після опівночі) і вперше попровадили до первосвященників Анни, а потім Каяфи (②, 3-тя год ночі). Після першого судового розгляду політичним синедріоном у резиденції Каяфи Ісус знову побував перед релігійним синедріоном, ймовірно у храмі (③, після світанку о 5:15). Далі Його відвезли до Понтія Пилата (④, о 6-й год), який відправив Ісуса до Ірода Антипи (⑤, о 6:45). Ірод повернув Його до Пилата, а той передав Ісуса для тортур у фортеці Антонії (⑥, о 7:30–8:30) та на розп'яття на Голгофі (⑦, о 9 год ранку).

В. Дихання під час розп'яття. Зліва – вдих; при згинанні ліктів та витягуванні плечей пасивно розтягуються дихальні м'язи інгаляції, розширюється грудна клітка. Справа – видих; ліктьовими згинаннями та прикладанням плечей і з масою тіла на прибитих ногах видихання здійснюється як активний, а не пасивний процес. Розбивання ніг під колінами призведе до виснаження м'язів плечей і рук та асфіксії.

С. Поранення списом грудей. Зліва – ймовірний шлях списа. Справа – поперечний переріз грудної клітки на рівні площини, вказаної ліворуч, показує структури, перфоровані списом. LA – ліве передсердя, LV – лівий шлуночок, RA – праве передсердя, RV – правий шлуночок.

Стаття B.Brenner у «J Thromb Haemost» відкрила дискусію щодо легеневої емболії як причини смерті Ісуса Христа (126 за МКХ-10). Автор називає кілька факторів ризику: гіповолемія (востаннє Він їв напередодні ввечері під час Тайної Вечері); фізична втома (засуджений подолав майже 4 км на суд і до місця страти, причому 600–650 м на Голгофу з хрестом, який важив 37–54 кг); біль від травм, отриманих під час допитів; крововтрата від травм (у т.ч. вже під час розп'яття); тривала дія палючого південного сонця; вино чи оцет, яке давали Ісусові, викликало підвищену спрагу: «Тут стояла посудина, повна оцту. Вояки ж, губку оцтом наповнивши і на тростину й настромивши, піднесли до уст Його. А коли Ісус оцту прийняв, то промовив: Звершилось!... І, голову схиливши, віддав Свого духа...» (Від Івана 19:29,30)

Розп'яття з Богородицею і св. Іваном (Ян ван Ейк)

Врешті, дослідник вказує на можливість спадкової тромбофілії, яка характерна для етнічних євреїв. H.ur Rehman додає можливість рабдоміолізу і гострої ниркової недостатності внаслідок больового шоку, що є додатковими факторами ризику легеневої емболії.

[розділ книги Ярослава Шпарика «Медицина у Святому Письмі» (Львів: «Афіша», 2018), с.384–390]

____________________

