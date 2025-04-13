Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Квітна неділя
головна
Квітна неділя
Неділя, Квітень 13, 2025 - 00:15
До теми
Творити цілісні сценічні світи
Світлана Рейніш
У рідному місті письменника-фантаста Станіслава Лема його культовий роман "Соляріс" оживе в унікальному сценічному втіленні Світлани Рейніш як балет на музику Олександра Родіна.
11.04.25
|
|
Штука
Танцювальний перформанс з Литви
Перформанс запрошує до художнього дослідження канонів ідентичности в хіп-хоп танці, переосмислює концепцію безкордонного світу через взаємодію культур.
10.04.25
|
|
Штука
І ритмів суголосся, й ран...
Андрій Содомора
В еру приречень приручених світ В сірому смогові, в білому савані Вже зачекався Спасителя в гавані. Всі траєкторії – лінії ламані Кожна надія – застиглий болід...
10.04.25
|
|
Штука
Та й далі так
Тарас Прохасько
Про найбільшу таємницю – Бог є. І Воскресіння теж, хоч його дитині найважче збагнути. Вважаю своє дитинство щасливим, бо саме з цієї таємниці почалося балансування
10.04.25
|
|
Дискурси
Вість радості посеред війни
12 квітня у Львові, Театральний центр «Слово і голос» та відома співачка-акторка Наталія Половинка в мистецькому просторі LEM збирають усю Україну в грандіозному дійстві “Розмова птахів”.
10.04.25
|
|
Штука
Андеґраундна "Скриня" та її автор
У львівській мистецькій галереї "БандеРоль" три тижні триватиме унікальна виставка “Грицько Чубай. Світло і Сповідь” – до 75-річчя знаного українського поета. Серед експонатів – особисті речі та малюнки.
09.04.25
|
|
Штука
Премʼєра балету «Соляріс» Олександра Родіна
Нова постановка театру стане першим зразком втілення «Соляріс» у балетному жанрі та перенесе у таємничий світ безмежних космічних просторів та самопізнання, втілених мовою танцю.
09.04.25
|
|
Штука
«Афористичні етюди» Андрія Содомори
Любомир Коблик
Не для хизування освічена людина має латинські афоризми. Кожен із них веде ad fontes, і то не лише в часи античности...
09.04.25
|
|
Штука