Павло Полуботок

Василь Сліпак: зоряне месіянство МІФУ

Наталія Сиротинська

У найважчі часи народжуються люди, здатні здвигнути екзистенційні ваги на сторону Світла і стати прикладом для поколінь. Таким прикладом є українець Василь Сліпак – саме «є», а не «був», оскільки життєвий шлях цього оперного співака світової слави, завершився на полі бою і став легендою.