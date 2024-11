Щодо річниці Казимира Вежинського та діапазону почуттів емігрантів

ІСТОРИЧНА ПОПРАВКА Вітчизна не є чуттям, Виправляйся, старий товаришу, Недосить тобі ані п’яти, ані десяти почуттів щоб винюшити її, Це добре для котів, що щоночі Безпомильно втрапляють у свій кошик щоб згорнутись клубком і спати. Вітчизна — це така підшкірна пам’ять, Безсонний нерв, Нічний покутник, який добре знає, Чого він хоче тут, нащо волочиться Думками, марами, століттями, Й навіть котів з нагрітої вовни Жене і не дає їм спати.

POPRAWKA HISTORYCZNA Ojczyzna to nie jest węch, Popraw się stary mój kompanie, Nie starczy ci pięciu, dziesięciu zmysłów By ją wywąchać, To dobre dla kotów, które co noc Trafiają bezbłędnie do swoich koszów Aby zwinąć się w kłębek i spać. Ojczyzna to jest pamięć podskórna, Bezsenny nerw, Pokutnik nocny bardzo świadomy Czego chce tutaj i po co się włóczy Po myślach, po widmach, po setkach lat, I nawet koty z wygrzanej słomy Wypędza, nie daje im spać.