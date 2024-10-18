Трамп поклав на Зеленського відповідальність за початок конфлікту в Україні.

Водночас він запевнив, що готовий допомагати Україні.

 

 

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп вважає, що за спалах російсько-української війни відповідальність несе президент України Володимир Зеленський. Така заява експрезидента США пролунала в інтерв'ю подкасту PBD популярного ютубера Патріка Бет-Девіда (Patrick Bet-David). Підкаст був опублікований у четвер, 17 жовтня. Під час розмови Трамп заявив, що Зеленський «не мав допустити початку війни».

 

«Це не означає, що я не хочу йому (Зеленському – ред.) допомогти, бо мені дуже шкода цих людей (українців – ред.). Але він ніколи не мав дозволити цій війні розпочатися... Україна вже не та, що була раніше»,— зазначив Трамп в інтерв'ю підкасту PBD.

 

Колишній президент США вчергове назвав Зеленського «одним із найбільших продавців, яких я коли-небудь бачив», і висловив своє захоплення тим, скільки допомоги Україна отримала від Сполучених Штатів. «Хто ще за всю історію отримував такі гроші?» – поставив він риторичне запитання.

 

Нагадаємо, що раніше головним винуватцем російсько-української війни Трамп називав чинного президента США Джо Байдена. В зазначеному подкасті експрезидент знову розкритикував свого наступника за те, що той  «підбурив цю війну».

18.10.2024

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