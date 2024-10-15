«Дударик» запрошує на відкриття нового концертного сезону.

Львівська національна академіча чоловіча хорова капела «Дударик» запрошує на відкриття 54 концертного сезону капели. Подія відбудеться цієї п'ятниці, 18 жовтня о 19:00 год у Львівській національній філамонії.

У програмі презентація 5 концертних програм 54 сезону «1000 років української духовної музики», «Вечір хорових концертів», «Пісні п’яти століть», «Пісні перемоги», «Дударик» – найкращі пісні».

Національна чоловіча хорова капела «Дударик» — лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка — є справжньою візитною карткою України на світовій музичній сцені. За понад 50 років існування капела дала понад 3000 концертів, виконуючи як український, так і світовий фольклор, а також твори видатних композиторів.

Численні проєкти «Дударика» завжди збирають повні зали шанувальників. Серед них щорічні поновлювальні програми «Шевченко REVOLUTION», «Дударик-Мамі» (українські та світові шлягери для і про Маму), «Антологія духовної музики» (українська духовна музика), «Світла музика» (зарубіжна духовна музика), «Пригоди Святого Миколая» (дитячий мюзикл-казка) тощо.

18 жовтня у концерті візьме участь камерний та мішаний склад хору, чоловічий хор та хор хлопчиків, Мистецька формація «Дударик – Назавжди» та естрадний оркестр капели «Дударик». Диригенти: Мар’яна Хижа, Роксолана Гадзало. Керівник оркестру: Олег Ярема. Концертмейстер: Євген Романов. Художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Дмитро Кацал.

Квитки на концерт за посиланням.