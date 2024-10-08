Гарріс відкинула можливість зустрічі з Путіним без участі України.

Водночас вона відмовилася прямо відповісти на запитання про те, чи підтримає вступ України до НАТО.

Віцепрезидентка Сполучених Штатів і кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс запевнила, що в разі своєї перемоги на виборах не зустрічатиметься з президентом Росії Путіним без представників України. Ця заява віцепрезидентки пролунала в інтерв’ю, яке вона дала програмі 60 Minutes на телеканалі CBS у вівторок, 8 жовтня.

«Не у двосторонньому форматі без України, ні. Україна має мати право голосу щодо свого майбутнього. Успіху в закінченні конфлікту між Росією та Україною не може бути без української участі. І статут ООН має враховуватись при оцінці того, який вигляд матиме цей успіх», – так Камала Гарріс відповіла на запитання журналіста телеканалу CBS про готовність до зустрічі з Путіним для розмови про Україну.

Водночас вона відмовилася прямо відповісти на запитання про те, чи підтримає вона у разі обрання президентом розширення НАТО за рахунок вступу до блоку України, заявивши, що питання про вступ вирішуватиметься «коли настане час».

Камала Гарріс також розкритикувала політику свого опонента Дональда Трампа щодо України, назвавши її «капітуляцією» перед російським наступом. «Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві», – повторила вона свій вислів, маючи на увазі слова Трампа про те, що він зможе закінчити війну в перший же день свого перебування в Білому домі.

Нагадаємо, що на початку серпня кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявляв, що віцепрезидентка Камала Гарріс контактувала з Путіним за три дні до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. За його словами, її «відправляли побачитися з Путіним, щоб не було вторгнення в Україну». Гарріс назвала заяву Трампа брехнею. Речник Кремля Пєсков, своєю чергою, підтвердив її слова, заявивши, що не пам'ятає жодного контакту Путіна з Камалою Гарріс.