У Львівській філармонії розпочинаються «Контрасти».

З 27 вересня до 6 жовтня 2024 року мистецьке життя Львова очікують 9 днів і 13 проєктів від Міжнародного фестивалю сучасної музики «Контрасти». Його організатором є Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика.
Тема 30-го ювілейного фестивалю – “Ретроспектр”. Цьогоріч це розповідь про цілу епоху, і водночас той момент, коли фестиваль озирається назад: оцінити, переосмислити, утвердити парадигми та окреслити нові візії. У 1990-х роках на «Контрастах» відбувалося становлення сучасної української музики, цього ж року буде представлено новітнє середовище української музичної сцени в її найяскравішому розмаїтті.
У цьогорічній програмі фестивалю слухачі зможуть знайти як симфонічні події з джазовою основою, так і експериментальні імпровізації новоутворених ансамблів спільно з електронікою.
Відкриття 27 вересня — це свідоме повернення до того, як розпочинався фестиваль: це музика трьох українських «С», які були вже тоді — Мирослава Скорика, Євгена Станковича, Валентина Сильвестрова. Час бере своє: щось відтісняє, щось виводить на перший план. Із забуття, ледь не з архіву повертається «Konzertstuck» Олександра Козаренка. Проте «Контрасти» — не лише констатація вже взірцевої української музики. Це і погляд у майбутнє: світовою прем’єрою стане Камерна симфонія для струнного тріо та камерного оркестру Юрія Ланюка.
Одна з першооснов фестивалю — показ української музики в контексті світової, представлення її органічних зв'язків та розвитку. Ретроспективно, чи не вперше в широкому культурному вимірі звучатиме концерт-присвята Станіславу Людкевичу. Звучатимуть його призабуті твори, а також щойно віднайдені в рукописах опуси. Їх він писав в 1950-х та навіть в 70-х, коли вже творили, наприклад, композитори трьох «С».
КАЛЕНДАР ПОДІЙ
27 вересня, пʼятниця
19:00
Ювілейне відкриття
Виконавці:
Софія Соловій, сопрано
Андрій Карпяк, флейта
Йожеф Ермінь, фортепіано
Лідія Футорська, скрипка
Устим Жук, альт
Оксана Литвиненко, віолончель
Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова»
Володимир Сивохіп, диригент
У програмі твори Валентина Сильвестрова, Мирослава Скорика, Ігоря Щербакова, Євгена Станковича, Олександра Козаренка та Юрія Ланюка
28 вересня, субота
17:00
90 років СУПроМу
Виконавці:
Олександра Зайцева, фортепіано
Анастасія Козяр, фортепіано
Ілля Базенко, фортепіано
У програмі твори Нестора Нижанківського, Зиновія Лиська, Антіна Рудницького, Василя Барвінського та Миколи Колесси
28 вересня, субота
20:00
Нова музика: Одеса–Львів
Виконавці:
Ансамбль нової музики «Senza Sforzando»
Тетяна Муляр, сопрано
Назар Кравченко, флейта
Сергій Балинський, скрипка
Михайло Безчастнов, віолончель
Олександр Перепелиця, фортепіано, художній керівник
У програмі твори Остапа Мануляка, Ман-Чінґа Ю Доналда, Андрія Мерхеля, Асматі Чібалашвілі, Михайла Шведа, Сінцзіміна Пана, Богдана Сегіна, Кіри Майденберг-Тодорової, Анастасії Лозової та Кармелли Цепколенко
29 вересня, неділя
18:00
Anima. Презентація альбому
Виконавці:
Тамара Лукашева, вокал
Академічний симфонічний оркестр INSO-Львів Львівської національної філармонії
Роман Кресленко, диригент
У програмі авторські твори та аранжування Тамари Лукашевої
1 жовтня, вівторок
19:00
Розмова з часом
Виконавці:
Оксана Рапіта, фортепіано
Мирослав Драган, фортепіано
Андрій Гетьман, ударні
Дмитро Олійник, ударні
У програмі твори Марʼяна Кузана, Анджея Нікодемовича, Володимира Рунчака, Геннадія Ляшенка, Богдани Фроляк, Богдана Сегіна та Бейли Бартока
2 жовтня, середа
19:00
Український квінтет
Виконавці:
Струнний квартет «Фенікс»:
Микола Гав’юк, скрипка
Петро Тітяєв, скрипка
Анна Бура, альт
Денис Литвиненко, віолончель
Віоліна Петриченко, фортепіано
У програмі фортепіанні квінтети Василя Барвінського та Бориса Лятошинського
3 жовтня, четвер
19:00
Українські варіації
Виконавці:
Лілія Нікітчук, мецо-сопрано
Володимир Заціха, скрипка
Роман Балко, труба
Дмитро Олійник, перкусія
Божена Іванишин, арфа
Жанна Микитка, фортепіано (UA/AU)
Мирослав Драган, фортепіано
Львівський камерний оркестр «Академія»
Ігор Пилатюк, художній керівник та диригент
Артур Микитка, керівник і концертмейстер
У програмі твори Маркуса Гьорінга, Богдани Фроляк, Ольги Криволап, Мирослава Скорика та Юрія Решетара
4 жовтня, пʼятниця
19:00
Станіслав Людкевич 145
Виконавці:
Наталія Гордєєва, скрипка
Віоліна Петриченко, фортепіано
У програмі твори Станіслава Людкевича
5 жовтня, субота
МАРАТОН
17:00
Манускрипт Войнича
Виконавці:
Дарина Туріна, вокал
Роман Фещак, саксофон, електроніка
Марк Токар, контрабас
Норберт Роденкірхен, поперечні флейти, електроніка (DE)
Остап Мануляк, електроніка
Творчий задум: Норберт Роденкірхен та Остап Мануляк
19:00
Дух, віддих, дихання і подих
Виконавиця:
Наталія Кожушко-Максимів, флейта
У програмі твори Богдана Сегіна, Віктора Камінського, Сергія Вілки, Любави Сидоренко, Золтана Алмаші, Максима Коломійця, Ренати Сокачик, Остапа Мануляка та Юрія Пікуша
Реалізація ґранту Президента України
21:00
Куртаґ. Ігри
Виконавиця:
Емілія Кароліна Сітаж, фортепіано (PL)
У програмі твори Дьордя Куртаґа та імпровізації Емілії Сітаж
6 жовтня, неділя
15:00
Contemporary Cello
Дзеркальна зала Львівської національної опери
Виконавці:
Марія Ходаківська, віолончель
Анастасія Зохнюк, віолончель
Ольга Кульчицька, віолончель
Богдан Гаврилов, віолончель
Наталія Пелех, фортепіано
У програмі твори Євгена Станковича, Любави Сидоренко, Альберто Хінастери, Вітольда Лютославського, Мирослава Скорика та Марії Ходаківської
6 жовтня
18:00
Закриття фестивалю
Виконавці:
Анна Іванюшенко, клавесин
Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова»
Вінсент Козловський, диригент (Польща)
У програмі твори Євгена Станковича, Олега Безбородька, Юрія Пікуша, Любави Сидоренко та Збіґнєва Буярського.
17.09.2024