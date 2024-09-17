У Львівській філармонії розпочинаються «Контрасти».

З 27 вересня до 6 жовтня 2024 року мистецьке життя Львова очікують 9 днів і 13 проєктів від Міжнародного фестивалю сучасної музики «Контрасти». Його організатором є Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика.

Тема 30-го ювілейного фестивалю – “Ретроспектр”. Цьогоріч це розповідь про цілу епоху, і водночас той момент, коли фестиваль озирається назад: оцінити, переосмислити, утвердити парадигми та окреслити нові візії. У 1990-х роках на «Контрастах» відбувалося становлення сучасної української музики, цього ж року буде представлено новітнє середовище української музичної сцени в її найяскравішому розмаїтті.

У цьогорічній програмі фестивалю слухачі зможуть знайти як симфонічні події з джазовою основою, так і експериментальні імпровізації новоутворених ансамблів спільно з електронікою.

Відкриття 27 вересня — це свідоме повернення до того, як розпочинався фестиваль: це музика трьох українських «С», які були вже тоді — Мирослава Скорика, Євгена Станковича, Валентина Сильвестрова. Час бере своє: щось відтісняє, щось виводить на перший план. Із забуття, ледь не з архіву повертається «Konzertstuck» Олександра Козаренка. Проте «Контрасти» — не лише констатація вже взірцевої української музики. Це і погляд у майбутнє: світовою прем’єрою стане Камерна симфонія для струнного тріо та камерного оркестру Юрія Ланюка. Одна з першооснов фестивалю — показ української музики в контексті світової, представлення її органічних зв'язків та розвитку. Ретроспективно, чи не вперше в широкому культурному вимірі звучатиме концерт-присвята Станіславу Людкевичу. Звучатимуть його призабуті твори, а також щойно віднайдені в рукописах опуси. Їх він писав в 1950-х та навіть в 70-х, коли вже творили, наприклад, композитори трьох «С».

КАЛЕНДАР ПОДІЙ

27 вересня, пʼятниця

19:00

Ювілейне відкриття

Виконавці:

Софія Соловій, сопрано

Андрій Карпяк, флейта

Йожеф Ермінь, фортепіано

Лідія Футорська, скрипка

Устим Жук, альт

Оксана Литвиненко, віолончель

Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова»

Володимир Сивохіп, диригент

У програмі твори Валентина Сильвестрова, Мирослава Скорика, Ігоря Щербакова, Євгена Станковича, Олександра Козаренка та Юрія Ланюка

28 вересня, субота

17:00

90 років СУПроМу

Виконавці:

Олександра Зайцева, фортепіано

Анастасія Козяр, фортепіано

Ілля Базенко, фортепіано

У програмі твори Нестора Нижанківського, Зиновія Лиська, Антіна Рудницького, Василя Барвінського та Миколи Колесси

28 вересня, субота

20:00

Нова музика: Одеса–Львів

Виконавці:

Ансамбль нової музики «Senza Sforzando»

Тетяна Муляр, сопрано

Назар Кравченко, флейта

Сергій Балинський, скрипка

Михайло Безчастнов, віолончель

Олександр Перепелиця, фортепіано, художній керівник

У програмі твори Остапа Мануляка, Ман-Чінґа Ю Доналда, Андрія Мерхеля, Асматі Чібалашвілі, Михайла Шведа, Сінцзіміна Пана, Богдана Сегіна, Кіри Майденберг-Тодорової, Анастасії Лозової та Кармелли Цепколенко

29 вересня, неділя

18:00

Anima. Презентація альбому

Виконавці:

Тамара Лукашева, вокал

Академічний симфонічний оркестр INSO-Львів Львівської національної філармонії

Роман Кресленко, диригент

У програмі авторські твори та аранжування Тамари Лукашевої

1 жовтня, вівторок

19:00

Розмова з часом

Виконавці:

Оксана Рапіта, фортепіано

Мирослав Драган, фортепіано

Андрій Гетьман, ударні

Дмитро Олійник, ударні

У програмі твори Марʼяна Кузана, Анджея Нікодемовича, Володимира Рунчака, Геннадія Ляшенка, Богдани Фроляк, Богдана Сегіна та Бейли Бартока

2 жовтня, середа

19:00

Український квінтет

Виконавці:

Струнний квартет «Фенікс»:

Микола Гав’юк, скрипка

Петро Тітяєв, скрипка

Анна Бура, альт

Денис Литвиненко, віолончель

Віоліна Петриченко, фортепіано

У програмі фортепіанні квінтети Василя Барвінського та Бориса Лятошинського

3 жовтня, четвер

19:00

Українські варіації

Виконавці:

Лілія Нікітчук, мецо-сопрано

Володимир Заціха, скрипка

Роман Балко, труба

Дмитро Олійник, перкусія

Божена Іванишин, арфа

Жанна Микитка, фортепіано (UA/AU)

Мирослав Драган, фортепіано

Львівський камерний оркестр «Академія»

Ігор Пилатюк, художній керівник та диригент

Артур Микитка, керівник і концертмейстер

У програмі твори Маркуса Гьорінга, Богдани Фроляк, Ольги Криволап, Мирослава Скорика та Юрія Решетара

4 жовтня, пʼятниця

19:00

Станіслав Людкевич 145

Виконавці:

Наталія Гордєєва, скрипка

Віоліна Петриченко, фортепіано

У програмі твори Станіслава Людкевича

5 жовтня, субота

МАРАТОН

17:00

Манускрипт Войнича

Виконавці:

Дарина Туріна, вокал

Роман Фещак, саксофон, електроніка

Марк Токар, контрабас

Норберт Роденкірхен, поперечні флейти, електроніка (DE)

Остап Мануляк, електроніка

Творчий задум: Норберт Роденкірхен та Остап Мануляк

19:00

Дух, віддих, дихання і подих

Виконавиця:

Наталія Кожушко-Максимів, флейта

У програмі твори Богдана Сегіна, Віктора Камінського, Сергія Вілки, Любави Сидоренко, Золтана Алмаші, Максима Коломійця, Ренати Сокачик, Остапа Мануляка та Юрія Пікуша

Реалізація ґранту Президента України

21:00

Куртаґ. Ігри

Виконавиця:

Емілія Кароліна Сітаж, фортепіано (PL)

У програмі твори Дьордя Куртаґа та імпровізації Емілії Сітаж

6 жовтня, неділя

15:00

Contemporary Cello

Дзеркальна зала Львівської національної опери

Виконавці:

Марія Ходаківська, віолончель

Анастасія Зохнюк, віолончель

Ольга Кульчицька, віолончель

Богдан Гаврилов, віолончель

Наталія Пелех, фортепіано

У програмі твори Євгена Станковича, Любави Сидоренко, Альберто Хінастери, Вітольда Лютославського, Мирослава Скорика та Марії Ходаківської

6 жовтня

18:00

Закриття фестивалю

Виконавці:

Анна Іванюшенко, клавесин

Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова»

Вінсент Козловський, диригент (Польща)

У програмі твори Євгена Станковича, Олега Безбородька, Юрія Пікуша, Любави Сидоренко та Збіґнєва Буярського.