Український конструктор

Віталій Портников

Мало кому подобається, коли Україну називають «проєктом», адже це очевидне приниження самої цивілізації на наших теренах, бажання довести, що Україна – не країна, не держава, а саме «проєкт», вигаданий заради збагачення місцевих еліт, які використали можливість відділитися від «справжньої країни» зі столицею в Москві і не ділитися з її керманичами прибутками й можливостями. Так, звичайно ж, Україна – ніякий не проєкт. Чого не можна сказати про Українську РСР.

 

 

Радянська Україна була таким самим проєктом, як будь-яка інша союзна чи автономна республіка у СРСР. Саме її створення на захопленій більшовиками території було спрямовано на недопущення існування справді незалежної України, на висміювання самої можливості такої державності – недарма ж самі слова «незалежність» і «самостійність» стали у російській мові глузливими.

 

До того ж у цій новій псевдодержаві було обʼєднано дуже різні за духом й уявленнями про суверенітет території. Центральна Україна, це ядро ще давньоруської цивілізації і державності, де пращури сучасних українців жили споконвічно, існувала в одній республіці поруч із промисловими регіонами сходу і півдня, які кілька сторіч поспіль колонізувалися імперією, у центрах яких збиралося населення з усієї тодішньої Росії – і недарма саме майбутні українські «мільйонники» ставали тоді осердям імперського консерватизму й опорою чорносотенців. У 1939 році до колишніх територій Російської імперії було додано колишні території Австро-Угорщини – Галичину, Буковину і Закарпаття, населення яких ніколи не зазнавало русифікаторської політики Петербурга і не пройшло через організований Москвою Голодомор – проте мало досвід парламентської культури і вільної української думки. Не забудьмо й про повернення Волині, яка встигла 20 років не просто прожити у складі довоєнної Польщі, а й не зазнати перших 20 років радянських репресій – що також назавжди змінило цей регіон.

 

Радянське керівництво також дивилося на УРСР саме як на проєкт, а не як на державу. Дивилося з недовірою, яка ще й відрізнялася регіонально. Етнічний українець уперше очолив місцеву компартію – тобто фактично УРСР – тільки після смерті Сталіна у 1953 році. Проте українця зі сходу чи півдня країни можна було перевести на роботу до Москви й навіть надіслати «наглядачем» у якусь іншу союзну республіку на місце, яке взагалі-то було зарезервоване для етнічного росіянина. А от виходець із Галичини так ніколи і не очолив Львівський обком КПУ. Після початку перебудови виявилося, що ця недовіра російських комуністів до галичан мала свої підстави: регіон – як, до речі, і країни Балтії – бойкотував горбачовський референдум про збереження відновленого Союзу. У той час як вся Україна проголосувала «за».

 

Нам, звичайно, важко усвідомити, що 24 серпня 1991 року ми проголосили не незалежність держави, а незалежність більшовицького проєкту, якому належало стати державою. Цим ми, до речі, і відрізняємося від країн Балтії, до досвіду яких так любимо апелювати як до прикладу альтернативної поведінки після виходу з СРСР. Адже ці країни потрапили до Союзу вже як усталені держави, майже у своїх міжнародно визнаних кордонах (хіба що до складу Литви не входив до 1939 року контрольований Польщею Вільнюський край, але він і став центром найбільших проблем в період відновлення незалежності). Сталін Латвію, Литву і Естонію не сконструював, а окупував. А Україну Ленін зі Сталіним окупували, позбавили державності й сконструювали так, щоб виключити можливість повернення до «самостійності». І програли. Але їхній історичний програш ще не означає нашого автоматичного виграшу. Ми виграємо саме тоді, коли імперський більшовицький проєкт остаточно поступиться місцем Українській державі на всій території, яку ми зможемо захистити.

 

Остаточно – це означає без русифікації, результати якої ми все ще чуємо на вулицях українських міст, у кожній школі та на кожному дитячому майданчику. Остаточно – це без сприйняття Росії як цивілізаційного центру просто тому, що «другіх язиков ми нє знаєм», а тому користуємося російським продуктом повсюди, від книжки до тік-току. Остаточно – це усвідомити історичну єдність українського народу від Львова до Харкова й зрозуміти, що перебування у різних державах протягом сторіч не скасовує цієї єдності, але створює шанси регіонального різноманіття. Остаточно – це без Церкви з патріархатом у Москві. Остаточно – це без двох Україн, розʼєднаних мовою, культурними орієнтирами і релігійними центрами, але з однією Україною.

 

Бо проєкт вижити не може. Вижити може тільки держава.

 

 

25.08.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Незалежність – це ще не свобода
Олександр КОСТЕНКО
Незалежність України – це можливість її народу керуватися власною, суверенною волею. Це необхідна умова його процвітання, але чи достатня?
24.08.24 | | Дискурси
Найнебезпечніший світ з 1945 року
Максим МУЛЯР
Хто б не переміг на президентських виборах у США в листопаді, він зіткнеться з найскладнішою стратегічною ситуацією з часу завершення Другої світової війни.
23.08.24 | | У світі
Актор і маска Войцеха Бравера
27–29 серпня у Мистецькому об'єднанні "Хвиля" відбудеться інтенсивний курс акторської гри в масці від викладача Вроцлавської театральної академії Войцеха Бравера. Це 18 години інтенсивного вивчення нової для українських акторів методології роботи з маскою.
22.08.24 | | Штука
Слово на захист брехні
Юрій Винничук
Розпізнати правду може тільки брехня. Адже пізнання означає відокремлення об’єкта від суб’єкта, який через цей дисонанс фальсифікує те, в чому міг би, але не може існувати
21.08.24 | | Дискурси
Постгеноцидний концепт історії держави
Олеся Ісаюк
Нова спроба удосконалити викладання історії України в школах: схема, де українці постають об’єктом серед цінностей і процесів. Схема глибоко реактивна, логіки суб’єктності тут украй мало.  
21.08.24 | | Україна
Заньківчанські «Кайдаші» на три сцени
У Національному театрі імені Марії Заньковецької театральний сезон 2024/2025 відкриватимуть прем’єрою, що представить сучасне прочитання української класичної літератури, а саме повісті «Кайдашева сім’я» Івана Нечуя-Левицького.
21.08.24 | | Штука
Музика світу Хаяо Міядзакі у Львівській опері.
У Львівській опері симфонічний оркестр LUMOS Orchestra виконає ексклюзивний казковий концерт з музикою до світів маестро Хаяо Міядзакі
20.08.24 | | Галичина
Із сувою мойр
Маріанна Челецька
У цьому дивом віднайденому якраз напередодні 85-річчя Валерія Шевчука рукописі з «книги історій» ішлося про велику змову персонажів, які один з-перед другого намагалися винести зі «сну сподіваної віри» істинну «воду життя».
20.08.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.