Із життя бабок

У бабок очі – трилітрові бутлі.
Прописано для них у кожній букві
уздовж водойм дірявити повітря:
тонким перетинкам продовгуватих крилець,
механіці природніх гвинтокрилів
утриматись в густих потоках вітру.
Я був при них, але під вечір вибув.
Ці блискавичні порухи. Цей вибух
життєвої енергії й тремтіння
прикручених, прирослих, чотирьох
батистових пластин – одне із двох:
летіти їм – мені ловити тіні.
Мені вдивлятись з смужок і шпарин
на їхню легкість – коли сам-один,
коли вздовж берега з порослим очеретом
триває літо і псується світ,
дощі зі спекою і бабок переліт,
і спраглі язики промоклих кедів.
У бабок тут – летовище і сховок
я вчу їх крилостриження як мову
їх сотні, – може, тисячі – банькатих,
прозірливих, граційних, боязких
вони сідають лиш на тінь руки
й гнучке стебло, і на листок плескатий.
Я увійшов в очеретяний ліс,
я хтів упевнитись що на тонкім стеблі,
вчепившись лапками гойдається вона
– найзеленіша їхня королева –
Спекотно, душно – що ж пора червнева
й вода зелена до самого дна.
Вода – завмерла й наче приросла
до горизонту й лінії стебла,
до танкерів і яхтового клубу, –
й помітивши мій синій капелюх –
зірвалась бабка, налякавши мух
і водомірок, й земляну ропуху.
Це літо напихає в кишенí
зелених барв дарованих мені
банькатих бабок – їх таємні лети.
Тріщання і попискування їх.
Тремтіння крилець і зі слів моїх –
підслухані й помічені прикмети.
29.06.2024