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Іммануїл Кант
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300 років тому народився Іммануїл Кант
Неділя, Квітень 21, 2024 - 23:00
До теми
Музичний образ Страстей Христових
У четвер перед Вербною Неділею відкриття унікальної виставки старовинних плащаниць із галицьких церков супроводжуватиме концерт із творів Василя Барвінського у виконанні вокальної формації “CANTUS”.
19.04.24
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Штука
Ідейний матеріалізм
Тарас Прохасько
Основною моделлю усіх радянських інституцій – від дитячих садків і санаторіїв до потужної армії – є тюрма, зона або, кажучи заокруглено, місця позбавлення свободи
18.04.24
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Дискурси
Дві заяложеності
Анатолій Стріляний
Cкільки ж її у ЗМІ, у промовах усяких діячів і службовців – оцієї пишномовності й казенності, казенної пишномовності та пишномовної казенності
18.04.24
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Дискурси
Поріг
Олеся Ісаюк
Відповідаємо на чергове питання іспиту з предмета “Війна за незалежність і побудова національної держави”. У контексті демобілізації з т.з. історика це питання виглядає дивно і зловіщо
18.04.24
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Україна
Секс у столичному місті
Юрій Винничук
До мене віддавна долинали чутки про таємничі вечірки, які відбувалися – і тепер, під час війни, далі відбуваються – за містом або навіть і в місті...
17.04.24
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Дискурси
«Ремінісценції.UA»: виставаТанцТеатру «Життя»
Історично-музичний проєкт сучасними сценічними засобами розповідає глядачеві понад 300-літню історію нищення України російською імперією. Вистава із десяти історій про Війну, Страх, Репресії, Смерть, але водночас — про Віру, Життя, Надію, Боротьбу за Україну!
16.04.24
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Штука
Сингулярність все ближче
Рей Курцвейл
За п'ять років прогнозована тривалість людського життя збільшуватиметься за рік більш як на рік, до 2045 року свій мозок ми підключимо до надкомп'ютера – це і буде сингулярність
16.04.24
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Дискурси
Без купола
Юрко ТИМЧУК
Синоптики і політологи пророкували спекотний квітень. Одні точно не помилилися, інші почекають – і виявиться, що і вони були мали рацію.
16.04.24
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Україна