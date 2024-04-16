Раптово помер один з братів Капранових, Дмитро.

У вівторок, 16 квітня, на 57році життя помер український історик, письменник, видавець, публіцист, громадський діяч і блогер Дмитро Капранов

Про смерть на facebook-сторінці братів Капранових повідомив його брат-близнюк Віталій:

"Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте".

Чин похорону відбудеться в четвер об 11:00 у Михайлівському соборі, поховання - на Байковому кладовищі.

Брати Капранови народилися 24 липня 1967 року в місті Дубоссари у Молдові. Згодом родина переїхала до Очакова Миколаївської області.

Української мови у школі не вивчали. Окрім загальноосвітньої, закінчили ще спортивну (греко-римська боротьба) та музичну (фортепіано) школи.

Вищу освіту здобували в Уральському політехнічному інституті (Свердловськ, РФ) та Московському енергетичному інституті за фахом «Технічна кібернетика».

1988 року одружилися з сестрами-близнючками та переїхали до Москви.

Під час життя у Москві в 90-х Дмитро та Віталій розвивали українську діаспору – видавали українську газету “Тинди-ринди” та (з 1991 року) журнал фантастики "Брати".

Тоді ж почали писати свою першу книжку «Кобзар 2000», яку завершили вже в Києві, куди переїхали 1998 року. Не змігши видати у Києві свою книжку, вирішили самі стати видавцями. Перший їхній книжковий проєкт – каталог книжок поштою «Книгоноша». У 1998 р. році брати Капранови зібрали з усіх видавництв усі книжки українською мовою і всі шістсот назв увійшли до першого каталогу.

Власне, їхнє власне видавництво «Зелений пес» стартувало 2000 року, а першою книжкою став роман Леоніда Кононовича «Я, зомбі». 2001 року вийшов їхній «Кобзар 2000», у вересні 2008 року – «Нові розділи до „Кобзаря 2000“», а восени 2010 року – «Кобзар 2000 + Нові розділи + Найновіші розділи».

Другий роман Капранових «Приворотне зілля» вийшов восени 2004 року, третій, «Розмір має значення», – в 2006 році.

2007 року брати видали книгу своїх статей «Закон Братів Капранових», восени 2009 року видали свою першу книжку для дітей «Зоряний вуйко», а у вересні 2011 року — «Щоденник моєї секретарки». В березні 2016 року вони презентували свій новий роман «Забудь-річка».

1999 р. Капранови разом із телеканалом «1+1» та шоколадом «Корона» організували перший конкурс української гостросюжетної літератури «Золотий Бабай».

З 2004 року брати Капранови двічі на місяць видають літературну газету «Друг Читача» та, спільно з «Главредом», ведуть проєкт «Книжкові сезони». З 2005 року брати ведуть також проєкт «Гоголівська Академія».

2007 року Капранови заснували премії «Золотий намордник» — за перше місце в рейтингу державного хамства та «Золотий ошийник» — за перше місце в рейтингу іноземного хамства (присуджується посольству чи консульству за результатами інтернет-голосування).

З 2009 року Брати Капранови є кураторами культурної програми ярмарку «МЕДВІН: Книжковий світ»

2011 року започаткували перший Всеукраїнський конкурс двійників Тараса Шевченка.

У вересні 2019 року брати Капранови заснували YouTube канал в якому публікують відео матеріали про історію України.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну письменники Капранови вступили в полк «Азов».