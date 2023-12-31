Чим би було життя без надії? Іскра, яка вискакує з попелу і гасне

Тихима слідами Різдва

Маріанна Челецька

Оповідку Романа Онишкевича варто прочитати в першу новорічну ніч, бо вона нагадає про те, що «Христос народився не у Львові»: історія воїна й сестри милосердя – містичний діалог людської душі з янголом-охоронцем та ...різдвяний буклет туристичного Львова.