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Краса розуму викликає захоплення, краса душі змушує поважати
Бернар Фонтенель
До теми
630-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.
15.11.23
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Україна
Іван Кузів – особистість, священник, етнограф, фольклорист
Оксана Нахлік
З Іваном Франком вони запізналися в Дрогобицькій гімназії і залишилися щирими друзями на все життя
14.11.23
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Минуле
Римма Зюбіна зіграє у наступній прем'єрі заньківчан
23-24 листопада на великій сцені Національного театру імені Марії Заньковецької відбудеться прем’єра трагікомедії «Вороги. Історія любові» за романом єврейського письменника, лауреата Нобелівської премії Іцхака Башевіса Зінґера.
14.11.23
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Штука
Без виборів, але з бюджетом
Юрко ТИМЧУК
Зі «статусом кандидата на вступ до ЄС» від Єврокомісії і «виборами не на часі» від Зеленського все більш-менш зрозуміло. Але це не точно.
14.11.23
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Україна
629-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.
14.11.23
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Україна
Ідентифікація людини без якостей у фільмі Скорсезе
Христина Дрогомирецька
«Вбивці квіткової повні» Мартіна Скорсезе – яскравий приклад не двовимірного кіно і «героїв» із класичним сюжетом: головна героїня робить вибір на користь своєї ідентичності, а герой помирає у своєрідній ізоляції, не прив’язаний до жодного місця.
13.11.23
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Штука
«Садок вишневий коло хати» IV.«...коло хати»
Андрій Содомора
Хай яким комфортним не було б наше житло, та найцінніше у ньому тепло – це тепло нашої хати. Та наша хата дошкульною скалкою в неситому оці.
13.11.23
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Дискурси
628-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.
13.11.23
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Україна