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Лєх Валенса
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80 років Лєхові Валенсі
П'ятниця, Вересень 29, 2023 - 18:45
До теми
Доведено, що антиматерія не левітує
Антиматерія падає вниз, як звичайна матерія: нове дослідження розкрило вплив гравітації на невловимого двійника матерії.
28.09.23
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Наука
582-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.
28.09.23
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Україна
Бюджет культури
Володимир В'ятрович
Закономірно, що 1,7 трильйона гривень піде на потреби оборони. Але понад 48% видатків бюджету ідуть не на оборонні потреби, і фінансування культури становить лише 1/240 від цієї суми
27.09.23
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Україна
581-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.
27.09.23
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Україна
Франків товариш, кореспондент і шанувальник
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
До 150-річчя від дня народження Івана Кобилецького – правника, джерелознавця, фольклориста, редактора, публіциста etc.
26.09.23
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Минуле
580-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень.
26.09.23
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Україна
Таке скомпліковане
Юрко ТИМЧУК
Росіяни майже навчилися вимовляти українське слово «контрнаступ» і звикають до «прильотів» від Севастополя до Петербурга, притомні люди чекають виборів у Польщі.
25.09.23
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Україна
Кліматичне моделювання показало, що коли Земля нагріватиметься, дощі ставатимуть зливами.
Глобальне потепління викликає в уяві картини та пожеж, проте нове дослідження виявило, що більшість зіткнуться з сильними зливами при надмірній спеці
25.09.23
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Наука