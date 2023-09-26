Збручеві бесіди Андрія Содомори вийшли у книжковому форматі.

 

Автор проєку "Приватна колекція" і упорядник нового видання в цій серії Василь Ґабор повідомив, що книгу Андрія Содомори "Ще раз про любов до свого", яка народилася у нас на Zbruči, уже можна замовляти.

 

 

Це фактично цикл воєнних есеїв, сорок Содоморових бесід, починаючи від 6 березня 2002 року, тексти, народжені в часі війни, – це роздуми про вічне, до яких у часи глибоких потрясінь і розумом, і серцем долучається кожна людина: про добро і зло, про любов і ненависть, страх і надію, про мужність, що є сукупністю плеканих античними моральних чеснот. Голоси Сковороди, Шевченка, Франка...

 

І мова Андрія Содомори, мова, якою живиться, повниться й освячується любов до свого, глибинного, рідного.

 

 

У передмові автор згадує:

 

Належу до «дітей війни». Другу світову, останні її роки, пам’ятаю всіма відчуттями: ревища танків, перегари бензину... звуки боїв наземних, повітряних... мова німецька, російська... буряковий мед замість цукру, солоні горішки, арахіс із гуманітарної допомоги (запам’яталася бляшанка: на ній – дядечко Сем із паличкою в руці; на високому циліндрі намальований зірчатий прапор)... плоскі металеві кільця від підбитих танків; ті кільця правили нам за обручі, які ми ганяли по селу... фронтові трикутнички-листи... молитви за щасливе повернення... «похоронки»... заупокійні Богослужби...

 

А згодом, у початковій школі, – диктанти на тему війни, такі ж пісні (стрілецькі, повстанські – стиха, в хаті); з віршів, які вивчали в школі, запам’ятався початок одного: «Рано-утром на рассвете, / Когда мирно спали дети, / Гитлер дал войскам приказ...»

 

Про Першу світову оповідав дядько Михайло, що був на італійському фронті, а після повернення був дяком у Вирові. З тих розповідей, звісно ж, нічого не залишилось у пам’яті (я ще «попід стіл ходив»), зате – мов нині бачу й чую: вишикувані на столі (дядько Михайло брав мене на коліна) металеві, з рушницями напоготові, солдатики... слова, які, пам’ятаю, повнились для мене якимсь особливим чаром – запахом далини й дивини: «uno, due, tré…» При кожному числівнику торкався пальцем солдатика – той падав, калатнувши об дерево... «Вóйна, то вóйна, – примовляв дядько Михайло, – багато люду впало...»

 

І ось – чергова, особливо руйнівна для нас, російсько-українська війна... Згадую свого батька, який пройшов нелегкі дороги Визвольних змагань. Знову ж таки, мов нині, бачу його погляд, чую, з-поза піввікової відстані, його голос: «Діти, діти, що вас ще чекає...» Погляд – звернений у сьогоднішній день... Не тільки батько, а й всі, хто були учасниками тих історичних подій, знали, що той день мусить колись настати... і він настав той день і той момент – момент істини...

 

Істина таки справді не лише у вині, а й у війні (під такою назвою, «істина у війні», – поетична добірка воїна й поета Ігоря Астапенка)... Не випадково й знаменита поезія Володимира Сосюри «Любіть Україну» прозвучала в роки Другої світової... Невипадково й поплатився за неї поет... Коли людина важить життям, то хоче знати його ціну, як і ціну того, за що вона готова те життя віддати.

 

От і виникло бажання й собі долучитися до роздумів про вічне, але таке актуальне під час війни, – про те, над чим у будні не задумуємось: що таке любов до свого, рідного; що таке рід, нарід, закоріненість у національний ґрунт; що таке мужність, а що – сміливість, а що – стійкість; що таке мова і чому називаємо її душею народу; хто подає нам зразки мужності й звідки та рішучість – стояти на смерть в обороні Вітчизни... Ось тут і нагода послухати античних – волелюбних еллінів і категоричних у своїх судженнях про людську мораль римлян. У цій книжці – їхні голоси, і ці голоси звернені до нас, нинішніх. Наче від усієї античності звертається до нас чільний римський стоїк Сенека: «і навіть якщо ворог натискатиме, навіть якщо нестерпним стане його напір, то однак відступати – ганебно... мусить же бути хтось нездоланний, хтось такий, кому нічого не може заподіяти фортуна, – ось що конче потрібно для держави роду людського!» таки справді: не тільки для України, а й для «держави роду людського», для людства...

 

Так і потяглись мої «Збручеві» дописи-бесіди. З великою прихильністю сприйняв їх редактор сайту, що й заохотило мене до подальшого писання, врешті, – й до компонування книжки.

 

 

 

26.09.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
579-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 32 бойові зіткнення.
25.09.23 | | Україна
578-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень.
24.09.23 | | Україна
Спів-відповідальність
Василь МАХНО
Хіба людська психіка здатна підкоритися усвідомленню, що завтра твою країну спустошать, а родину розстріляють? Чомусь завжди хочеться оптимістичнішого вирішення.
23.09.23 | | Дискурси
Справжня історія Рути й Арлекіна
Іван Банах
«Замок» «Львівського піплзбука»: історія про Сюзі та Джеґера, про змах хвоста Пернатого Змія та про пулярес на Краківському базарі.
23.09.23 | | Минуле
577-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.
23.09.23 | | Україна
Карабах: повернення
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Через 30 років Карабах повернувся під контроль Азербайджану. Що ознаменовують собою ці нові обставини на Кавказі? Куди поділася Росія?
22.09.23 | | У світі
Цікава українська література
Олеся Ісаюк
Класичні тексти — не просто історії. Це спосіб осмислення і пояснення світу та життя. Спосіб примирення з тяжкими умовами. Спосіб повідомити сучасникам про щось важливе
22.09.23 | | Україна
Арфа, флейта і Соловій
У суботу, 23 вересня, вокальним речиталем знаменитої співачки Софії Соловій розпочинається наступний цикл «Музичних вечорів в музеї митрополита Андрея» (Львів, вул. Кривоноса, 1) в сезоні 2023 – 2024.
22.09.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.