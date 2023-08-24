Прапор Чернігова

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Прапор України у Чернігові. Квітень 2023 року. Фото: Сергій Нужненко
Четвер, Серпень 24, 2023 - 12:15
До теми
Україна для словенців більше не перебуває в тіні Росії
Урош Есiх
За час війни на українській землі словенсько-українські відносини суттєво поглибилися. Символом цього є безкорислива допомога України Словенії під час нещодавньої повені
24.08.23
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У світі
Лекція Незалежності від Юрка Вовкогона
Лекція Незалежності — започаткований Інститутом стратегії культури у 2021-му формат до 24 серпня — дати, що означує відновлення незалежності України. Захід налаштований на фіксацію духу нашого часу і пошук того, що сьогодні може зміцнити нас в думках про завтра.
24.08.23
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Штука
546-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському (Авдіївка) та Мар'їнському (Мар’їнка) напрямках: за минулу добу 30 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
23.08.23
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Україна
І компрачикоси
Юрко ТИМЧУК
«Я маю мрію», – так колись говорили люди розумні і не дуже. Виявилося, що і в мене є мрія – нехай Саркозі почитає Меркель «Муму». Бажано в оригіналі.
22.08.23
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Україна
545-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 30 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
22.08.23
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Україна
«На панщині пшеницю жала...»
Андрій Содомора
Щойно тепер дослухаюся до тих шиплячих, що мовби повторюють шурхіт серпа по сухих стеблах...
21.08.23
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Дискурси
544-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках: за добу 33 бойові зіткнення. Збройні Сили України продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках.
21.08.23
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Україна
Візит старої дами
Віталій Портников
...а найголовніше: тут, у Києві, вже після анексії Криму і війни на Донбасі, Фрідман, Хан і Фукс фінансували меморіальний центр «Бабин Яр» – і це не викликало суперечностей
20.08.23
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Дискурси