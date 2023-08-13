Моя «теорія светра» на практиці

На заняттях, які я відвідував у юридичній школі, ми обговорювали гіпотезу ефективного ринку, яка стверджує, що поточна ціна акцій активу відображає всю доступну інформацію. Терпляче вислухавши, як студенти обговорюють різні форми цієї гіпотези, наш запрошений лектор видав незабутню репліку.

Він був фінансовим директором публічної компанії і мав німецький акцент. Він сухо сказав, що цінує обмін думками між молодими правничими інтелектами, але після десятиліть роботи у сфері фінансів для нього це було те саме, що сказати: "Ми знаємо, що це працює на практиці, – тепер подивімося, як це визнається в теорії". Він став для мене найкумеднішим німецьким економістом.

Із віком я зрозумів, що професор, який обговорював мою гіпотезу, мав рацію. Це пізнавально і приємно, коли надійний авторитет підтверджує теорію, що лежить в основі блага, яке ви давно використовуєте.

За останні роки це траплялося зі мною двічі: і як з батьком, який намагається виховати добрих дітей, і як з християнином, який намагається потрапити на небо. Коли хтось із моїх дітей, яким пощастило, висловлює думку на кшталт "все було б чудово, якби тільки Х", – вони незмінно стикаються з батьковою життєвою "теорією светра".

Теорія светра нагадує, що життя – це пропозиція "все або нічого", безцінний дар без жодних "якби тільки". Подібно до того, як ви тягнете за розпущену нитку светра, безневинна, здавалося б, дія ризикує повністю розпороти светр, у результаті чого стане не дещо краще, а неймовірно гірше.

Уявіть собі мою радість, коли я дізнався, що в "Ортодоксії", апологетичному творі Г. К. Честертона, він застерігав: "Не звільняйте верблюда від тягаря його горба; можливо, ви звільняєте його від сутності бути верблюдом". Це чітко викладена моя теорія светра.

Пізніше я вловив теорію, щоби підтримати практику в моїй власній духовній мандрівці. "Прикидайся, поки не зробиш це" – от мотивація, до якої я часто звертаюся, коли знаю, що треба зробити добру справу, але через свою слабкість мені не хочеться цього робити. Як приємно виявити, що до мого народження К. С. Льюїс уже заклав основи цієї філософії.

У "Простому християнстві" Льюїс радив: "Не витрачайте час на роздуми про те, чи «любите» ви свого ближнього; поводьтеся так, ніби ви його полюбили.... Коли ви поводитеся так, ніби любите когось, ви незабаром його полюбите". Яке підтвердження: мало того, що імітація може бути короткою, так ще й творення її може піднести мене аж до неба.

Чудово, коли ґрунтовна теорія підтверджується на практиці. Але не менш чудово, коли ґрунтовна практика підтверджується теорією.

Майк Керріґан – адвокат у Шарлотті, штат Північна Кароліна.

Mike Kerrigan

My ‘Sweater Theory’ in Practice

The Wall Street Journal, 10.08, 2023