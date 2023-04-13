Перемогти Росію, а потім порозумітися з нею

Джек Дівайн

Після холодної війни Захід знехтував Москвою. Варто використати наступний шанс – після перемоги України, вважає ексвіцедиректор ЦРУ

 

 

Короткострокова зосередженість на полі бою не повинна завадити нам бачити унікальну можливість, яку надає Україна, щоб перезавантажити баланс сил на користь прихильників демократії і свободи в усьому світі і відсунути на другий план нові автократичні альянси між Росією, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю. Шлях до цього – перемогти Владіміра Путіна, а потім порозумітися з Росією.

 

Захід нехтував відносинами з Росією під час і після закінчення холодної війни. Навіть з позиції сили, як я бачив на власні очі, наші успішні зусилля щодо вигнання Радянського Союзу з Афганістану в 1989 році розглядалися як повна перемога з виходом із Кабула. Коли пізніше того ж року впала Берлінська стіна, конгресмен Чарлі Вільсон побачив можливість побудувати міцний мир з Росією як частиною Європи, до якої вона по праву належить. Але більшість американських урядовців дійшли висновку, що настав час вийти з гри. Через нашу обмежену підтримку Росія врешті потрапила в авторитарні руки Путіна.

 

Цього разу ми повинні скористатися надзвичайними можливостями, які відкриває перемога України. З нашою постійною і повною підтримкою Києва амбіції Путіна завоювати цю країну, виглядає, точно зазнають невдачі. Це значно ускладнить для нього можливість утримувати владу протягом тривалого часу. Росія після Путіна передбачувано прагнутиме стабільності і буде менш войовничою щодо Заходу, який запропонує їй економічне процвітання та політичні можливості.

 

Тим, хто називає Пекін нашим головним супротивником і причиною для зменшення підтримки України, варто замислитися, як орієнтована на Захід Росія вплине на енергетичну базу Китаю. Така перебудова підірвала б ефемерні та штучні пута дружби "без обмежень" між Пекіном і Москвою, підірвала б зусилля Китаю, спрямовані на те, щоб привести світ до автократичного ХХІ століття. Пекін став би більш керованою загрозою національній безпеці. Перемога над Путіним в Україні може зробити більше для зменшення напруженості у відносинах з Китаєм, ніж значне нарощування військового потенціалу з нашого боку.

 

Можливість скористатися цією потенційною зміною Росії має бути в центрі політики Заходу щодо України. Повна підтримка України має вирішальне значення не лише для стабільності в Європі, а й для стримування амбіцій Пекіна. Невойовнича Росія значно послабить сили автократії.

 

Ті, хто вагається щодо України або розглядає її боротьбу з Росією як просто територіальну суперечку, не бачать ширшої стратегічної картини та її перспективних можливостей. Якщо ми розглядатимемо лише наслідки для України, то втратимо можливість зробити світ безпечнішим для всіх нас.

 

Джек Дівайн – колишній в.о. заступника директора ЦРУ з операцій і президент Arkin Group, міжнародної розвідувальної та розслідувальної компанії, що базується в Нью-Йорку.

 

Jack Devine

Defeat Russia, Then Make Friends

The Wall Street Journal, 12.04.2023

 

 

13.04.2023

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