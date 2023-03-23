Британські вчені розшифрували ДНК Бетовена.

Науковці виявили, що композитор мав хвору печінку, евентуально через зловживання алкоголем та гепатит B.

 

 

Групі науковців із Кембриджського університету вдалося розшифрувати ДНК німецького композитора Людвіґа ван Бетовена. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Проте науковцям не вдалося точно визначити причину його передчасної смерті.

 

Команда дослідників на чолі з Трістаном Беґґом (Tristan Begg) проаналізувала пасма волосся Бетовена, яке зберігалося в приватних колекціях (загалом пасм було вісім, але автентичними визнали лише п’ять). На основі генної секвенції науковці дійшли висновку про те, на які захворювання страждав композитор.

 

Бетовен народився в Бонні 1770 року і до 30 років почав втрачати слух. А у віці 48 років втратив його майже повністю. При цьому він продовжував писати музику, проте грати на фортепіано вже не міг. Помер композитор у Відні 1827-го у віці 56 років.

 

Про причини смерті композитора почали сперечатися практично відразу після його смерті, проте за два сторіччя дійти однозначного висновку так і не вдалося.

 

Не змогли це з повною впевненістю зробити і науковці з Кембриджу. Проте вони з'ясували, що Бетовен мав генетичну схильність до захворювань печінки. Цю ваду посилила тяга митця до алкоголю, а наприкінці життя він був інфікований гепатитом В.

 

За словами Трістана Беґґа, вивчивши записи композитора за останні 10 років його життя, науковці дійшли висновку, що Бетовен регулярно вживав алкоголь, але обсяги споживання важко оцінити.

 

«Хоча більшість його сучасників стверджує, що за стандартами Відня початку XIX століття його споживання було помірним, найімовірніше, йшлося про дози алкоголю, які сьогодні вважали б шкідливими для печінки. Якщо споживання алкоголю було значним протягом тривалого часу, то в сукупності з генетичною схильністю це могло стати причиною цирозу», – констатував Беґґ.

 

При цьому генетичний аналіз зразків волосся композитора не пролив світла на причини його прогресуючої глухоти.

 

Вчені припускають, що реальною причиною смерті могла стати сукупність чинників. Більш точно це зможуть визначити подальші дослідження.

23.03.2023

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