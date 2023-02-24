Третій музичний вечір у Музеї Митрополита Андрея Шептицького

Настоятель Храм Священномученика Климентія Шептицького та очільник і співзасновник  Музею Митрополита Андрея Шептицького о. Севастьян Дмитрух разом із відомою піаністкою Нателею Ревакович запрошують до музею  на третій музичний вечір.

 

 У неділю, 26 лютого,  о 18.00 у музейних залах  за адресою вул. Кривоноса, 1 лунатиме не лише музика у виконанні професійних  музикантів, а й поезія українських авторів: Василя Симоненка, Ліни Костенко, Оксани Пахльовської, Івана Малковича.

 

Поезію читає знана заньківчанка народна артистка України Леся Бонковська.

 

 

Музичний вечір для всіх  безкоштовний, проте у слухачів буде можливість скласти  благодійний внесок.

 

Усі зібрані під час концерту кошти  організатори заходу під гаслом "Слава Йсу і ЗСУ!"  передадуть для забезпечення одного з підрозділів ЗСУ.

 

24.02.2023

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