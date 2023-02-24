Третій музичний вечір у Музеї Митрополита Андрея Шептицького

Настоятель Храм Священномученика Климентія Шептицького та очільник і співзасновник Музею Митрополита Андрея Шептицького о. Севастьян Дмитрух разом із відомою піаністкою Нателею Ревакович запрошують до музею на третій музичний вечір.

У неділю, 26 лютого, о 18.00 у музейних залах за адресою вул. Кривоноса, 1 лунатиме не лише музика у виконанні професійних музикантів, а й поезія українських авторів: Василя Симоненка, Ліни Костенко, Оксани Пахльовської, Івана Малковича.

Поезію читає знана заньківчанка народна артистка України Леся Бонковська.

Музичний вечір для всіх безкоштовний, проте у слухачів буде можливість скласти благодійний внесок.

Усі зібрані під час концерту кошти організатори заходу під гаслом "Слава Йсу і ЗСУ!" передадуть для забезпечення одного з підрозділів ЗСУ.