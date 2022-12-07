Юрія Шухевича поховають 10 грудня на Личаківському цвинтарі.

 

Юрія Шухевича поховають 10 грудня на Личаківському цвинтарі у Львові. Він помер два тижні тому в Німеччині, його тіло зараз доправили для поховання до Львова.

 

«Громадо, друзі, родино. Хочемо повідомити вам, що пан Юрко вже у рідному Львові. Запрошує спільно провести в останню путь Українця з великої букви, який Україну любив понад усе. Все своє життя він присвятив Україні і Богові, що йому давало силу винести той важкий хрест, який йому був суджений, гідно і мужньо. Тепер наш обов’язок гідно віддати шану герою», – йдеться в повідомленні на сторінці Юрія Шухевича у Facebook.

 

Прощання з Юрієм Шухевичем відбудеться у п’ятницю, 9 грудня, у соборі Святого Юра з 15:00. Опісля цього ж дня відбудеться парастас у Гарнізонному храмі о 18:00.

 

Чин похорону розпочнеться у суботу, 10 грудня, о 11:00 у Гарнізонному храмі святих Петра і Павла і завершиться на Личаківському цвинтарі.

 

На прохання родини Юрія Шухевича і передсмертне прохання його самого учасників похорону просять не тратитися на квіти та вінки, а натомість ці кошти пожертвувати на підтримку ЗСУ.

 

Нагадаємо, Юрій Шухевич помер 22 листопада у віці 89 років у Німеччині, де перебував на лікуванні.


 

07.12.2022

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