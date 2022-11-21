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Уся пітьма світу не може загасити світло однієї свічки
Франциск Ассізький
До теми
Авторський алгоритм абетки асоціацій
Олена Лисенко
У поетичному таланті та особливості цієї зірки годі сперечатися. Кожен текст, попри малу кількість слів як основну ознаку, тяжіє до інтертекстуальності і глибини. Кожне слово підібрано філігранно та ідеально.
21.11.22
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Штука
271-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу воїни Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка, Курдюмівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське, Підгородне, Спірне, Стельмахівка та Яковлівка Донецької області.
21.11.22
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Україна
270-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Білогорівка в Луганській області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка в Донецькій області.
20.11.22
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Україна
I fly with my heart
Volodymyr Syvokhip
On the seventh anniversary of the great musician's death and a well-known Ukrainian scientist, researcher of the national cultural heritage, composer Roman Stelmashchuk (July 2, 1965 - November 19, 2015)
19.11.22
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Штука
Відносини: секрет у сумісності
Які чинники перетворюють побачення на початок стосунків?
19.11.22
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Наука
269-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
19.11.22
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Україна
Арка
Алік Олісевич
17 вересня 1977 року, субота. Яскрава колона довговолосих із квітами на одязі розтягнулася уздовж Пекарської до Личакова на кількадесят метрів...
18.11.22
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Дискурси
Куди ведеш, “Чумацький шляху”?
Олеся Ісаюк
Дія повісті розгортається на тлі подій, які послужили підставою як для московської великодержавної міфології, так і для частини українського антиімперського міту.
18.11.22
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Україна