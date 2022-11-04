Що може повалити Путіна?

Колапс режиму більш імовірний, ніж державний переворот.

Чи може Президент Росії Путін програти війну в Україні і зберегти владу? Оскільки український контрнаступ підриває позиції Росії на полі бою, це питання привертає все більше увагу. Дискусія зосереджується на можливості державного перевороту, чи у формі збройного повстання незадоволених російських генералів, чи заколоту кремлівських інсайдерів. Хоча це не виключено, але жодне з них не є надто ймовірним. Насправді, ймовірною є інша загроза: всеосяжна катастрофа режиму, оскільки численні виклики перевищують його здатність реагувати, а дисфункція підриває впевненість у путінському керівництві.

ЖОДНОГО ВАМ ПЕРЕВОРОТУ

Програш у війні рідко буває розумним кар'єрним кроком. Історія рясніє диктаторами, які починали, як вони думали, короткі переможні наступи тільки для того, щоб їх усунули від влади, бо їхні війська провалилися. Прикладами можуть служити французький Наполеон III, який необдумано напав на Пруссію Отто фон Бісмарка в 1870 році, і аргентинський генерал Леопольдо Галтьєрі, який кинув виклик британській "Залізній леді", прем'єр-міністру Марґарет Тетчер, у справі Фолклендських островів в 1982 році.

Проте, невдачі на фронті не завжди прирікають автократів. Політологи Джакомо Чіоцца і Гейн Ґуманс проаналізували всі війни з 1919 по 2003 рік і виявили, що, хоча військова поразка збільшувала шанси диктатора на насильницьке повалення, трохи більше, ніж у половині випадків автократи виживали принаймні протягом року після закінчення війни, і ті, кому це вдалося, знову ставали цілком міцними. Саддам Хусейн тиранізував Ірак протягом 12 років після того, як його війська були розгромлені в Кувейті в 1991 році. Мало хто з арабських лідерів, які програли свої війни проти Ізраїлю, були негайно замінені.

Путін ще не програв, і російським військам, можливо, все ще вдасться відстояти частину зі своїх територіальних завоювань. Але війна вже загострила відносини Путіна з частиною його оточення. Щоб зберегти обличчя, він переклав провину за своє катастрофічне вторгнення на військових лідерів і офіцерів ФСБ, які були відповідальні за інфільтрацію в Україну та оцінку місцевих настроїв. З лютого вісім генералів "звільнені, перепризначені або іншим чином відсторонені", а один, як повідомлялося, був ув'язнений.

Тим часом яструби, такі як президент Чечні Рамзан Кадиров і Євгеній Пріґожин (який, зокрема, контролює потужну організацію найманців), впали в апоплексію з приводу невдач армії, в яких вони звинувачують міністра оборони Серґєя Шойгу. Коли Україна восени завдала удару у відповідь, ультранаціоналістичні коментатори вибухнули в інтернеті, нібито підштовхуючи Путіна до ескалації. Дехто припускає, що найближчим часом може здійснитися переворот, здійснений прихильниками твердої лінії в армії і Службі безпеки.

Однак перепони для такого перевороту величезні. Путін оснастив систему численними розтяжками, щоб запобігти цьому. Численні відомства стежать один за одним, від ФСБ і військової розвідки (ГРУ) до Федеральної служби охорони (ФСО) і Національної гвардії. Відділ військової контррозвідки ФСБ – найбільший в службі – має агентів в кожній армійській частині, військово-морській та військово-повітряній базі. У ФСБ часті судові переслідування за корупцію або державну зраду, що проводяться власним Департаментом внутрішньої безпеки, породили культуру недовіри.

Випадково чи ні, але вищі силовики мають мало неформальних зв'язків один з одним або з іншими кремлівськими інсайдерами. Нещодавно троє науковців склали каталог таких пов'язаних з бізнесом, дозвіллям, філантропією чи сімейними відносинами зв'язків серед сотні найвпливовіших росіян. Вони з'ясували, що директор ФСБ Александр Бортніков мав неофіційні зв'язки лиш з самим Путіним. Міністр внутрішніх справ Владімір Колокольцев мав ще обмеженіші прямі зв'язки – тільки з мером Москви Серґєєм Собяніним. Секретар Ради безпеки Ніколай Патрушев і директор Національної гвардії Віктор Золотов теж мали мізерні зв'язки. Тим, у кого в підпорядкуванні озброєні люди, не вистачає взаємної довіри, щоб організувати змову, і будь-яку спробу зробити це буде важко приховати.

Що стосується Кадирова і Пріґожина, то уявлення про те, що вони можуть тиснути на Путіна або навіть влаштувати проти нього державний переворот, притягнуто за вуха. Обидва в цілому непопулярні і повністю залежать від президента в силу свого статусу в Кремлі. В обох мало друзів і багато ворогів – на високих посадах. Для будь-кого з них спроба повалити Путіна була би самогубством.

Путін не відчуває тиск з боку таких націоналістів, він вважає їх корисними. Їхні заклики зруйнувати цивільну інфраструктуру України, ймовірно, відповідають його власній схильності – а їхнє відкрите обговорення екстремальних варіантів допомагає йому оцінити реакцію громадськості. Виступаючи за застосування тактичної ядерної зброї, вони додають правдоподібності загрозам Путіна.

Водночас Путін – завжди цинічний щодо корисливих мотивів – знає, що нападки Пріґожина на Шойґу є результатом історії особистих і ділових чвар; Шойґу скасував прибуткові державні контракти, укладені фірмами Пріґожина. Яструби впливають на Путіна, посилюючи його власні інстинкти і часом формуючи аґенду. Але вони не становлять особливої загрози.

Немає також жодних реальних шансів на переворот з боку відносно поміркованих прихильників режиму. Ті, хто досі – неофіційно – спілкуються з журналістами пригнічені й ображені. Вони бурчать з приводу відсутності консультацій та планування, в той же час таємно намагаючись виключити своїх рідних з призовних списків.

ЧАСИ КІНЦЯ

Хоча на даний момент переворот малоймовірний, путінський режим як ніколи вразливий перед іншою загрозою: паралізуючою катастрофою, оскільки накопичення криз перевищує здатність Кремля приймати рішення. Війна загострює внутрішні слабкості системи, підштовхуючи її в напрямку краху.

Політична командна структура, вибудувана Путіним за останні 22 роки, має два ключових недоліки. Система прийняття рішень у Кремлі, яку часто називають "вертикаллю влади", є скоріше пірамідою, де всі лінії влади йдуть від кабінету Путіна. Це означає, що кожне важливе питання в кінцевому рахунку має вирішуватися на самому верху. Звичайно, Путін не все вирішує сам. Він часто спускає рутинні питання на рівень нижче, на якому елітні фракції торгуються – або борються – за них. Російські спостерігачі називають це "автопілотом". Але при високих пріоритетах – або коли ватажки фракцій не можуть домовитися – Путін втручається, щоб відновити "ручне управління", часто перед телекамерами, що транслюють його рішучість.

Надцентралізована система може терпимо працювати в спокійні часи. Чіткі командні лінії у невеликих кризах навіть допомагають. Але необхідність особистого втручання Путіна стає серйозним недоліком, коли проблеми складні і швидко розвиваються. Центр швидко перевантажується, що може призвести до каскадних помилок. В умовах стресів воєнного часу Путіну доводиться одночасно мати справу з поразками на полі бою, конфліктами еліт, економічними невдачами, скороченням бюджетних доходів, заворушеннями через мобілізацію і протестами трудящих. І цей список буде тільки збільшуватися. У міру зростання навантаження зростає і небезпека втрати контролю.

Друге слабке місце – це потреба Путіна постійно демонструвати силу. Як і більшість сучасних авторитарних режимів, він спирається на ретельно продуману гру у впевненість: більшість силовиків режиму мотивовані корупцією, а не переконаннями, але вони діють, вірячи в те, що система протриває. Коли ця віра згасає, результатом стає не переворот, а зволікання, бездіяльність і, в кінцевому підсумку, дезертирство. Під час повалення президента України Віктора Януковича в 2014 році, яке призвело до захоплення Путіним Криму, настав ключовий момент, коли охорона Януковича просто розтанула. У міру того, як випаровувалася впевненість в босові, випаровувалися і його захисники.

Крах, звичайно, не є неминучим. Але як це буде виглядати, якщо станеться? У міру посилення проблем вони, швидше за все, будуть підсилювати одна одну. Подальші втрати на полі бою посилять конфлікт між кремлівськими угрупованнями, як в московських офісах, так і в інтернеті. Протести проти мобілізації, ймовірно, ростимуть як гриби після дощу, в міру зростання смертей призовників на фронті, потенційно зливаючись із демонстраціями через заборгованість із зарплати чи звільнень. При виникненні гарячих точок на місцях губернатори можуть імпровізувати, намагаючись вирішити проблеми – власні та своїх регіонів. Бізнес та злочинні угруповання намагатимуться використати хаос в правоохоронних органах. Все це призведе до зниження рейтингу схвалення Путіна, який наприкінці жовтня становив 79 відсотків. Кремль може заборонити публікацію таких рейтингів, але в цьому випадку люди будуть вважати, що підтримка Путіна впала ще більше.

З вузькими і локалізованими протестами не так вже важко впоратися. Але в міру їхнього поширення завдання стає складнішим. Жорстокі репресії викликають дві протилежні реакції: страх і обурення. Від того, яка з них переважає, залежить, чи будуть протести зростати чи слабшати. Це, в свою чергу, залежить від рівня насильства та контексту. Занадто велика сила в певній ситуації може дати зворотний ефект, викликаючи обурення, яке пересилює страх. Гаїтянський диктатор Жан-Клод "Бебі Док" Дювальє тяжко це засвоїв, коли його поліція застрелила трьох беззбройних студентів у 1985 році. Вибух гніву вигнав його через кілька місяців. Але нездатність придушувати також може бути ризикованою, якщо люди сприймуть це як слабкість. У 1944 році кілька студентів Гватемальського Університету Сан-Карлос вимагали відставки своїх деканів. Диктатор країни генерал Хорхе Убіко не звертав на це уваги, поки протести не переросли у загальний страйк, який змусив його піти у відставку.

Оцінка відповідного рівня застосування сили вимагає великої майстерності та знання контексту, і відповідь іноді швидко змінюється. Ефективність залякування також залежить від того, чи поєднується воно з поступками. Але поступки також можуть викликати додаткові вимоги – або, якщо їх вважатимуть неадекватними, ще більше розпалити ситуацію. І поступки, як і репресії, можуть прийти занадто пізно.

Протести важливі не тому, що вони загрожують революцією. Революції рідко дестабілізують сучасні держави з дисциплінованою поліцією та достатніми ресурсами. Вони важливі, оскільки можуть впливати на думку еліти та служб безпеки, змінюючи очікування та підриваючи моральний дух.

На тлі загального падіння впевненості в Путіні переворот або революція можуть навіть не знадобитися для його зміщення. Можливо, він вважатиме для себе найбезпечнішим варіантом висунути більш презентабельного кандидата на президентських виборах 2024 року – або навіть поділитися владою до цього часу. Звичайно, такий маневр може і не врятувати нинішню команду. Масштаби фальшувань на виборах, необхідних для обрання кремлівського фаворита, можуть бути занадто великі, щоб мобілізована громадськість могла їх проковтнути. Або операцію може зірвати конкуренція між фракціями режиму. Якщо жодна з них не виявиться достатньо сильною, щоб вплинути на результат, виборча боротьба може виявитися якщо не чесною, то, принаймні, абсолютно непередбачуваною.

Як і у випадку з біржовими крахами, терміни катастроф авторитарних режимів неможливо впевнено передбачити. Такі режими можуть роками здаватися сильними лише для того, щоб раптово зникнути в лавині дезертирства. Множинні кризи і напруженості, що приходять з війною, підвищують шанси, але фінал може бути спровокований помилками випадкового характеру. Часто здається, що події прискорюються безпосередньо перед крахом, оскільки падіння впевненості рикошетом б’є по еліті. Як висловився стоїчний філософ Сенека в іншому контексті: "зростання йде повільно, але шлях до руїни швидкий". Коли кінець все ж настає, навіть пильні спостерігачі, як правило, заскочені.

Daniel Treisman

What Could Bring Putin Down?

Foreign Affairs, 3.11.2022