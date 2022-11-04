Україна потрохи втрачає суспільну підтримку в Німеччині.

Соціологія засвідчує падіння кількості німців, які довіряють Україні, і зростання тих, що довіряють Росії.

 

 

Більшість громадян Німеччини виступають за активізацію дипломатичних зусиль Берліна, спрямованих на припинення війни Росії проти України. Про це повідомив телеканал ARD з покликом на оприлюднені в четвер, третього листопада, дані опитування Deutschlandtrend, проведені соціологічним інститутом Infratest dimap на замовлення медіакомпанії ARD. Соціологія засвідчує, що 55 відсотків німців дотримуються думки, що уряд ФРН докладає для дипломатичного вирішення російсько-українського конфлікту недостатньо зусиль.

 

Як показали результати дослідження, кількість незадоволених діяльністю уряду Німеччини у цьому напрямі зросла порівняно з червнем на 14 відсотків. Лише троє з десяти респондентів (31 відсоток) вважають дипломатичні зусилля Німеччини достатніми (-12%). А чотири відсотки впевнені, що Берлін у своїй дипломатії перестарався (-4%).

 

Із двох учасників збройного конфлікту громадянам Німеччини все ще ближче Україна, ніж Росія. Проте ця довіра до українців невпинно падає. Наприклад, порівняно з березнем кількість респондентів, які вважають Україну партнером Німеччини, що заслуговує на довіру, впала на 14, досягнувши 47%. А Росії довіряє вже кожен десятий – це плюс чотири відсотки порівняно з березнем.

 

Дослідження також показало, що четверо з десяти опитаних (41 відсоток) вважають допомогу зброєю, яку Німеччина надає Україні, достатньою. І лише кожен п'ятий (21 відсоток) висловлюється за її збільшення, а 30 відсотків вважають, що Німеччина постачає Україні надто багато зброї.

 

У питанні про антиросійські санкції думки респондентів також розділилися: 37 відсотків опитаних вважають їх недостатньо жорсткими, 31 відсоток – достатніми та 23 відсотки – надто суворими.

 

В опитуванні також досліджувалося ставлення німців до чинного федерального уряду під керівництвом Олафа Шольца. Вона залишається все такою ж низькою. Наразі сім із десяти виборців (69 відсотків) певною мірою або цілком не задоволені роботою кабінету. Лише 28 відсотків задоволені або навіть дуже задоволені. 

 

Якби вибори до Бундестаґу проводилися б найближчої неділі, то беззаперечним лідером став би блок ХДС/ХСС (28%), друге-третє місця поділили б соціал-демократи й зелені (19%). Ксенофобська прокремлівська партія «Альтернатива для Німеччини» піднялася на четверту сходинку (14%). А рейтинг лібералів (6%) змусив їх скотитися на п’яту позицію.

 

 

Опитування, проведене Infratest dimap, засвідчило, на думку експертів, відчутний вплив на позицію німців стурбованості через зростання цін у країні на тлі війни в Україні. Як випливає з результатів дослідження, 66 відсотків опитаних відчувають велике або дуже велике занепокоєння з приводу того, що у них бракує коштів на оплату рахунків (плюс 9 відсотків порівняно з жовтнем).

04.11.2022

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