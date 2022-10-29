Подаровану Папі книгу Канта законно продали зі Львова у Познань 1890 року.

Під час приватної аудієнції у Ватикані 24 жовтня президент Франції Еммануель Макрон презентував Папі Римському цікавий екземпляр - видання французькою мовою філософського есе Іммануїла Канта "До вічного миру" 1796 року. Журналісти ж французької католицької газети La Croix не помітив би на книзі печатки польською мовою "Наукова читальня у Львові" ("Czytelnia Akademicka we Lwowie"). У 1939 році радянська влада припинила діяльність цього польського студентського товариства, заснованого 1867 року, а книжки з його фондів осіли в різних архівах та бібліотеках.

Почалися спекуляції, що книгу вкрали зі Львова: або гітлерівці під час окупації Львова під час Другої світової війни, або вже після неї – в радянські або пострадянські часи з Наукової бібліотеки Львівського національного університету. Однак, в старому каталозі бібліотеки (його скани доступні онлайн) слідів цього примірника не виявили, як і у фондах Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника – бібліотеках, де вони могли найімовірніше опинитися після ліквідації бібліотеки польського студентського товариства.

Завідувач відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг Львівського національного університету Микола Ільків-Свидницький відразу засумнівався у версії вкраденої книги, і виявився правий.

Французький журналіст Арно Беда з'ясував, що екземпляр, подарований Макроном Франціску, було придбано за 2500 євро у солідній паризькій книгарні Hatchuel, яка спеціалізується на рідкісних та антикварних виданнях; записи каталогів вказують на те, що примірник львівської книги Канта потрапив у Францію щонайменше 120 років тому, про що свідчить відмітка паризького книготорговця Люсьєна Бодена, який торгував на набережній де-Гранд-Огюстен близько 1900 року.

Цю версію фактично підтвердила директорка Центрального державного історичного архіву Львова Олеся Стефаник (правнучка Василя Стефаника): у львівському архіві виявили два записи про рух книги Канта «784 Kant: Projet de paix perpetuelle, Konigsberg, 1796 - 50 Pf»: вона під № 9 числиться у переліках книг, вибраних для Юзефа Йоловича з Познані від 26 травня та 20 вересня 1890 року, директорка Центрального державного історичного архіву Львова Олеся Стефаник

Рyx книг читальні фіксувався у «Dzienniku czynności zarządu Biblioteki Czytelni Akademickiej we Lwowie» (в архіві є річник за 1890 p.), там публікувалися списки вибраних для обміну («opis nieużytków na wymianę») та надісланих контрагентам читальні книги із зазначенням відповідних грошових сум. Серед постійних кореспондентів бібліотеки числяться товариства, типографії, редакції і власники книгарень у багатьох містах, зокрема, у Кракові, Варшаві, Познані, Марселі, Гановері, Парижі.

Юзеф Йолович (Józef Jolowicz) – відомий букініст, антиквар, видавець, публіцист, бібліограф. Народився 24 січня 1840 року в Занемислі, батько Павел був теж букіністом. Юзеф закінчив в Познані гімназію, потім вчився фаху в Берліні, Цюріху і Парижі, в 1863 році здав відповідний екзамен і став книгарем. В 1864 році прийняв від Юзефа і Павел Ліппмани книгарню та бібліотеку і відкрив на Старому Ринку в Познані букіністичний антикваріат, швидко розгорнув торгівлю, здобувши також і славу видавця та бібліографа. Помер 4 травня 1907 року.