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Четвер, Вересень 29, 2022 - 11:00
До теми
Визнати наш біль: поезія Олександра Авербуха
Марія Ревакович
«Жидівський король» вражає не тільки назвою, а й змістом, композицією та навіть кожним рядком. Збірка віршів Олександра Авербуха – це поетичне свідчення про пам’ять, тотожність, прощення та війну.
28.09.22
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Штука
Навколо кожної людини – своя окисна хмара
Люди змінюють хімію навколишнього середовища сильніше, ніж вважали раніше.
28.09.22
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Наука
217-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне на Бахмутському й Авдіївському напрямках.
28.09.22
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Україна
На тлі російських конвульсій
Юрко ТИМЧУК
Театр абсурду у виконанні російської босоти не має аналогів в історії, але сусіди не втомлюються доводити – це ще далеко не вся глибина їхньої деградації
27.09.22
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Україна
216-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Українське воїнство відбило атаки росіян у районах Соледара, Зайцевого, Майорська, Бахмута, Кам’янки, Первомайського. У Херсоні ЗСУ знищили сім вантажівок "Урал", у Мелітополі – до десятка одиниць озброєння та військової техніки.
27.09.22
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Україна
Вітамінний коктейль проти деменції?
Якщо щодня впродовж трьох років приймати мультивітаміни, то розумова деградація у пенсіонерів уповільнюється.
26.09.22
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Наука
Ювілей Євгена Станковича
Марія Сидорак
Експресія, філософська глибина та фольклорне коріння поєдналися у симфонічній музиці композитора Євгена Станковича, частина прем’єр якої відбулась саме на сцені Львівської Національної філармонії ім. Мирослава Скорика.
26.09.22
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Штука
215-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Протягом минулої доби підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російського ворога в районах Спірного, Соледару, Майорська, Бахмута, Підгороднього, Виїмки, Курдюмівки, Зайцевого, Новомихайлівки, Первомайського, Кам’янки, Побєди та Павлівки.
26.09.22
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Україна