На Західній Україні виявили недійсні гривні, що їх кинули в обіг окупанти.

 

Окупанти отримали доступ до банківських сховищ і вкинули на ринок старі гривні, які були виведені з обігу. Про це повідомив співзасновник банку Monobank Олег Гороховський, який показав, як виглядають виведені з обігу купюри.

 

 

Це купюри номіналом у 500 грн. На фото можна побачити, що вони мають характерну чи то перфорацію, чи то позначки, які, водчевидь, зробили в банку, пише Дзеркало тижня.

 

За словами Гороховського, купюри були виведені з обігу і зберігалися у херсонському сховищі «Ощадбанку».

 

Він розповів, що такі купюри вже виявили на заході України, а також в Одесі та Києві. 

 

В Ощадбанку підтвердили, що недійсні гривні, які мають характерні ушкодження, потрапили в обіг в Україні з окупованих територій, але заперечують, що ці гроші належать банку, і що їхнє походження – Херсонська область. Про це у коментарі «Мінфіну» повідомила прес-служба банку.

 

«На непідконтрольних територіях працювало багато банківських установ. Відстежити те, з якої з непідконтрольних областей та зі сховища якого саме банку походять пошкоджені купюри, практично неможливо», — зазначили у прес-службі Ощадбанку.

 

Також у банку підтвердили, що справді при загрозі захоплення сховища співробітники Ощадбанку в установленому порядку роблять механічне пошкодження купюр, про що повідомляють регулятору.

 

"Спосіб ушкодження купюр для всіх банків встановлений регулятором. Подальша доля таких купюр і тим більше їхній шлях із неконтрольованої території невідомий. Відповідні випадки розглядають правоохоронні органи», — уточнили в Ощадбанку.

 

Невідомі намагаються поповнити ними термінали самообслуговування iBox.

 

«Почалися масові випадки поповнення терміналів самообслуговування iBox та інших термінальних мереж 500 гривневими купюрами, які виведені з обігу в сховищі «Ощадбанку» в Херсоні. Встановити їхню непридатність без візуального огляду, безпосередньо у терміналі, неможливо», - розповів Гороховський.

 

У цьому зв'язку він попередив, що будь-які нетипові поповнення нових клієнтів iBox великими купюрами можуть затримуватись до інкасації термінала.

 

22.08.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
179-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Миколаївському напрямку ворог веде атаку на Васильки – Благодатне, зайняв південну околицю Благодатного, бої тривають. На Краматорському, Бахмутському напрямках наступ ворога відбито, на Авдіївському напрямі та біля Нью-Йорка бої тривають.
21.08.22 | | Україна
Rolling Stones «Exile On Main St»
Ілько ЛЕМКО
Це феноменальний альбом, зроблений на піку музичної сили Rolling Stones та їхньої впевненості у собі. Як скромно оцінив Мік Джаґґер: «Цей альбом fucking шалений»
20.08.22 | | Минуле
Сад усамітнень
Василь МАХНО
коли засвітивсь мов ліхтар палац а Ду Фу вписали в придворні поети небокрай багрянцем палав...
20.08.22 | | Дискурси
178-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах Бахмута, Зайцевого і Кодеми. Триває наступ у районах Опитного і Майорська. Противник успіху не мав. Бої тривають. Росіяни були биті біля Золотої Ниви і відступили.
20.08.22 | | Україна
Росіяни Богдана Лепкого: невдала гра у Європу
Олеся Ісаюк
Йдеться про глибоке відчуття чужорідності як такої, а також ворожості московської сили, яка ламає, гнітить, змушує відмовлятися від себе.
19.08.22 | | Україна
Скандали навколо канцлера Шольца
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Навколо канцлера Олафа Шольца в Німеччині спалахнуло відразу два скандали. Це, безумовно, нівроку підточує його політичні позиції і робить вразливим, зокрема й з боку Росії.
19.08.22 | | У світі
Нетутешня життєва проза Мар’яна Нищука
Іван ЛУЧУК
Народна назва «Гуцул-експрес» закріпилася за потягом «Львів – Чернівці», що через ніч їде з пункту відправлення до кінцевої станції. Дещо натуралістичний опис розмаїтих ситуацій та їхніх фігурантів загалом не залишає байдужим. Якщо читачі взагалі не байдужі.
19.08.22 | | Штука
177-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські окупанти ведуть штурмові дії на Авдіївському напрямку (біля Лозове – Первомайське), а також на підступах у бік Слов'янська. Активні бої йдуть довкола Бахмута (на напрямку Покровське – Бахмутське) і на західному передмісті Донецька.
19.08.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.