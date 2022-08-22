На Західній Україні виявили недійсні гривні, що їх кинули в обіг окупанти.

Окупанти отримали доступ до банківських сховищ і вкинули на ринок старі гривні, які були виведені з обігу. Про це повідомив співзасновник банку Monobank Олег Гороховський, який показав, як виглядають виведені з обігу купюри.

Це купюри номіналом у 500 грн. На фото можна побачити, що вони мають характерну чи то перфорацію, чи то позначки, які, водчевидь, зробили в банку, пише Дзеркало тижня.

За словами Гороховського, купюри були виведені з обігу і зберігалися у херсонському сховищі «Ощадбанку».

Він розповів, що такі купюри вже виявили на заході України, а також в Одесі та Києві.

В Ощадбанку підтвердили, що недійсні гривні, які мають характерні ушкодження, потрапили в обіг в Україні з окупованих територій, але заперечують, що ці гроші належать банку, і що їхнє походження – Херсонська область. Про це у коментарі «Мінфіну» повідомила прес-служба банку.

«На непідконтрольних територіях працювало багато банківських установ. Відстежити те, з якої з непідконтрольних областей та зі сховища якого саме банку походять пошкоджені купюри, практично неможливо», — зазначили у прес-службі Ощадбанку.

Також у банку підтвердили, що справді при загрозі захоплення сховища співробітники Ощадбанку в установленому порядку роблять механічне пошкодження купюр, про що повідомляють регулятору.

"Спосіб ушкодження купюр для всіх банків встановлений регулятором. Подальша доля таких купюр і тим більше їхній шлях із неконтрольованої території невідомий. Відповідні випадки розглядають правоохоронні органи», — уточнили в Ощадбанку.

Невідомі намагаються поповнити ними термінали самообслуговування iBox.

«Почалися масові випадки поповнення терміналів самообслуговування iBox та інших термінальних мереж 500 гривневими купюрами, які виведені з обігу в сховищі «Ощадбанку» в Херсоні. Встановити їхню непридатність без візуального огляду, безпосередньо у терміналі, неможливо», - розповів Гороховський.

У цьому зв'язку він попередив, що будь-які нетипові поповнення нових клієнтів iBox великими купюрами можуть затримуватись до інкасації термінала.