До Львова йтимуть нові міжнародні транспортні коридори.

Європейська комісія, виключивши російські та білоруські маршрути, приєднала українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), а це означає, що через Львів пролягатимуть чотири міжнародні транспортні коридори.
Північно-Балтійський коридор (Брюссель – Аахен – Кельн – Дрезден – Вроцлав – Катовіце – Краків – Львів – Київ) продовжено до Маріуполя, а
Балто-Чорноморсько-Егейський коридор (Венеція – Трієст/Копер – Любляна – Марибор – Будапешт – Ужгород – Львів – Київ) продовжено (двома відгалуженнями зі Львова – через Вінницю та через Чернівці, Румунію і Молдову) – до Одеси.
Крім того, коридори Балтійське море – Адріатичне море та Рейн – Дунай тепер (через Чоп) сягатимуть Львова.
Включення логістичних маршрутів до мережі TEN-T дозволяє:
• усунути існуючі перешкоди під час проведення логістичних операцій;
• залучити європейські інвестиції для модернізації транспортної інфраструктури;
• отримати доступ до інструментів допомоги ЄС щодо розвитку української частини мережі TEN-T;
• розвивати мультимодальні перевезення;
• зменшити логістичні витрати;
• підвищити якість послуг під час перевезення товарів.
Транс'європейська транспортна мережа (TEN-T) створюється Євросоюзом з метою з'єднати Європу із заходу на схід і з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів. Розвиток транспортної системи відбуватиметься у два етапи: до 2030 року має бути завершено побудову «ключової» мережі, і до 2050 року — «спільної» мережі.
Україна увійшла до TEN-T у 2017 році. Згідно з індикативним інвестиційним планом Європейської комісії розвитку TEN-T коридорів, до 2030 року в Україні планувалося реалізувати проєкти на загальну суму 4,45 млрд євро. Це найбільший показник серед усіх країн Східного партнерства ЄС.
29.07.2022