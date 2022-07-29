До Львова йтимуть нові міжнародні транспортні коридори.

 

Європейська комісія, виключивши російські та білоруські маршрути, приєднала українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), а це означає, що через Львів пролягатимуть чотири міжнародні транспортні коридори.

 


(клікнути для збільшення)

 

Північно-Балтійський коридор (Брюссель – Аахен – Кельн – Дрезден – Вроцлав – Катовіце – Краків – Львів – Київ) продовжено до Маріуполя, а

 

Балто-Чорноморсько-Егейський коридор (Венеція – Трієст/Копер – Любляна – Марибор – Будапешт – Ужгород – Львів – Київ) продовжено (двома відгалуженнями зі Львова – через Вінницю та через Чернівці, Румунію і Молдову) – до Одеси.

 

Крім того, коридори Балтійське море – Адріатичне море та Рейн – Дунай тепер (через Чоп) сягатимуть Львова.

 

Включення логістичних маршрутів до мережі TEN-T дозволяє:

• усунути існуючі перешкоди під час проведення логістичних операцій;

• залучити європейські інвестиції для модернізації транспортної інфраструктури;

• отримати доступ до інструментів допомоги ЄС щодо розвитку української частини мережі TEN-T;

• розвивати мультимодальні перевезення;

• зменшити логістичні витрати;

• підвищити якість послуг під час перевезення товарів.

 

Транс'європейська транспортна мережа (TEN-T) створюється Євросоюзом з метою з'єднати Європу із заходу на схід і з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів. Розвиток транспортної системи відбуватиметься у два етапи: до 2030 року має бути завершено побудову «ключової» мережі, і до 2050 року — «спільної» мережі.

 

Україна увійшла до TEN-T у 2017 році. Згідно з індикативним інвестиційним планом Європейської комісії розвитку TEN-T коридорів, до 2030 року в Україні планувалося реалізувати проєкти на загальну суму 4,45 млрд євро. Це найбільший показник серед усіх країн Східного партнерства ЄС.

 

29.07.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
“Чорна піхота” знову йде в бій
Володимир В'ятрович
Багато хто не знав і не хотів знати справжньої історії Другої світової, тому вона повторюється, демонструючи ті страшні сторінки, яких не побачиш у совєтських та російських фільмах про “Велику вітчизняну”.
28.07.22 | | Україна
Львівська опера відкриває театральний сезон
У День Державності України, 28 липня, Львівська національна опера розпочинає новий 123-тій театральний сезон. Він розпочнеться із традиційного вуличного флешмобу на площі перед театром, а продовжиться виконанням вистав виключно українських композиторів впродовж двох тижнів на головній сцені Львівської національної опери.
28.07.22 | | Штука
155-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти штурмували у напрямках Довгеньке–Мазанівка і Пасіка–Долина, Клинове–Бахмут і Семигір’я–Миронівський, Стряпівка–Соледар–Володимирівка та Брускинське–Білогірка, успіху не мали. На напрямку Відродження–Вершина ворог мав частковий успіх.
28.07.22 | | Україна
Поезія в час війни (ІІ)
Тарас Пастух
Допомагає витримати тягар війни «чорна лють», яка збирає людину «воєдино» і спонукає до певних вчинків, а також усвідомлення традиції спротиву ворогові, яка розпочалася далеко не від лютого 2022 року, і не від березня 2014 року.
27.07.22 | | Штука
Hanne Kulessa (1951–2022)
Юрко ПРОХАСЬКО
Її вельми відчутний вплив на сприйняття нашої культури, на вичуленість до України та українства в німецькомовному світі вимагає нашого визнання.
27.07.22 | | Україна
Втікай на Січ або ховайся в бульбу
Ігор МЕДВІДЬ
Оповідь про національні міти, залежність від пройденого шляху й інші історичні неприємності
27.07.22 | | Дискурси
Голуба Росія
Юрій Винничук
В Росії з'явився проєкт закону про «традиционныє ценности». Та це все одно, що казати: «В Советском Союзе секса нет!», бо гомосексуалізм прийшов у Росію не з-за кордону
27.07.22 | | Дискурси
Що криється за іменем
Елеонора Соловей
Історія відсутності й повернення Володимира Свідзінського, класика національної літератури, про якого ще багато досі і не чули
26.07.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.