До Львова йтимуть нові міжнародні транспортні коридори.

Європейська комісія, виключивши російські та білоруські маршрути, приєднала українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), а це означає, що через Львів пролягатимуть чотири міжнародні транспортні коридори.



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Північно-Балтійський коридор (Брюссель – Аахен – Кельн – Дрезден – Вроцлав – Катовіце – Краків – Львів – Київ) продовжено до Маріуполя, а

Балто-Чорноморсько-Егейський коридор (Венеція – Трієст/Копер – Любляна – Марибор – Будапешт – Ужгород – Львів – Київ) продовжено (двома відгалуженнями зі Львова – через Вінницю та через Чернівці, Румунію і Молдову) – до Одеси.

Крім того, коридори Балтійське море – Адріатичне море та Рейн – Дунай тепер (через Чоп) сягатимуть Львова.

Включення логістичних маршрутів до мережі TEN-T дозволяє:

• усунути існуючі перешкоди під час проведення логістичних операцій;

• залучити європейські інвестиції для модернізації транспортної інфраструктури;

• отримати доступ до інструментів допомоги ЄС щодо розвитку української частини мережі TEN-T;

• розвивати мультимодальні перевезення;

• зменшити логістичні витрати;

• підвищити якість послуг під час перевезення товарів.

Транс'європейська транспортна мережа (TEN-T) створюється Євросоюзом з метою з'єднати Європу із заходу на схід і з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів. Розвиток транспортної системи відбуватиметься у два етапи: до 2030 року має бути завершено побудову «ключової» мережі, і до 2050 року — «спільної» мережі.

Україна увійшла до TEN-T у 2017 році. Згідно з індикативним інвестиційним планом Європейської комісії розвитку TEN-T коридорів, до 2030 року в Україні планувалося реалізувати проєкти на загальну суму 4,45 млрд євро. Це найбільший показник серед усіх країн Східного партнерства ЄС.