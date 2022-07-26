Зі Львова запускають автобусний маршрут до Відня через Братиславу.

Найбільший оператор автобусних перевезень Європи FlixBus вперше запустить автобусний маршрут зі Львова до Словаччини та Австрії. Перша поїздка відбудеться 29 липня. Про це повідомили у пресслужбі перевізника. 

 

 

Маршрут N3272 курсуватиме через: Львів, Стрий, Мукачево, Ужгород, Кошице, Пряшів, Попрад, Жиліна, Тренчин, Трнава, Братислава, Відень, Санкт-Пельтен. Автобуси відправлятимуться 4 рази на тиждень. Зі Львова – у понеділок, вівторок, п’ятницю і суботу; з Санкт-Пельтена – у вівторок, середу, суботу та неділю.

 

Час у дорозі становитиме 18 з половиною годин із урахуванням зупинок та закладеним часом на перетин словацького кордону, проте може змінюватись.

 

З автостанції Львова на вулиці Стрийська автобус відправляється о 15:00, і прибуває о 6 ранку до Братислави, о 7:05 ранку до Відня, а о 8:20 – до кінцевої зупинки Санкт-Пельтен.

Назад автобус відправляється о 20:20 зі Санкт-Пельтена, о 21:35 з Відня та 22:40 з Братислави та прибуває о 15:40 наступного дня до Львова.

 

Вартість квитка у один бік становить від 2,2 тис. грн.

26.07.2022

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