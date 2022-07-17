Агонія тіні

Віталій Портников

На врученні ордена Почесного легіону Ліна Костенко назвала себе представницею всесвітньо невідомої літератури. Гірке та точне визначення, яке, сподіваюся, буде спростоване новим часом. Вражає, що у 2022 році, через три десятиліття після проголошення незалежності України орден, яким заслужено нагороджено прекрасну українську поетесу, сприймається нами як справжнісінька політична та культурна сенсація. А, між іншим, росіян – кавалерів цього ордену і не порахувати. І справді талановиті люди, і ті, чий культурний та політичний внесок ми сприймаємо, м'яко кажучи, з подивом. І Федір Шаляпін, і Зураб Церетелі. І Галина Вишневська, і Володимир Познер. І Людмила Улицька, і Олег Табаков. І так, звісно, ​​у Путіна цей орден теж є. А у імператора Олександра ІІ, який підписав Емський указ про заборону української мови, – взагалі Великий хрест ордену. Можливо, з цього варто почати?

 

 

Суть проблеми полягає в тому, що всі ці століття українці перебували в тіні навіть не російської, а імперської культури. Ціла держава працювала над тим, щоб переконати у другосортності української культури навколишній світ, та й нас самих. І промила мізки настільки, що навіть зараз неосвічені володарі міщанських дум запевняють свою невибагливу аудиторію у тому, що як тільки ми потрапимо до Європи, нас там одразу зустріне Федір Михайлович Достоєвський.

 

Ну зустріне і зустріне – важливо, щоб без Раскольникова, Ставрогіна та інших своїх збожеволілих від безкарності героїв. Але ж не лише він один, правда? Карел Чапек теж зустріне. І Богуміл Грабал. І Мілан Кундера. А нова чеська література почала розвиватися приблизно тоді ж, коли й українська. І спиралася приблизно на ті самі верстви читачів – мешканців невеликих міст та сіл. І при цьому чеських читачів значно менше, ніж читачів-українців. Але це у іншій країні. Перемістимося до самої Україні. Шолом-Алейхем, який міг зустрітися на київській вулиці із Михайлом Коцюбинським – всесвітньо відомий письменник, «Скрипаль на даху» досі у репертуарі бродвейських театрів. Розмір таланту? Сила культури? Так, звичайно, Шолом-Алейхем – великий письменник. Але імперії просто виявилося не під силу залишити у своїй тіні єврейську літературу тому, що це була всесвітня література, тому що Шолом-Алейхема читали і у США, і у Польщі, і у Аргентині. Імперія розстріляла єврейських письменників, закрила єврейські журнали та театри, знищила школи та навіть мовні курси – а з авторитетом культури на ідиш нічого вдіяти не змогла. І у результаті носіїв мови ідиш вже майже немає, а Шолом-Алейхем та інші єврейські письменники є.

 

А українська література опинилась у тіні майже вся, особливо після 1939 року. У тіні імперії, яка свідомо оголошувала першосортною одну мову, одну літературу, одного імператора, білого чи червоного. У Празі нікому на думку не спадало вважати, що письменник, який пише німецькою мовою, за визначенням цікавіший за автора, який працює чеською. Тому ні у кого ніколи не виникало сумнівів у «першосортності» чеської культури, тому у сучасному світі чеські письменники відомі практично так само, як російські – і це при тому, що кількість носіїв мов є несумірною. А у країні, в якій ми всі жили до 1991 року, не було жодних сумнівів, що російський письменник, який живе у Москві – це культура, російський письменник, який живе у «національній республіці» – це провінція, а письменник, який пише «національною» мовою – це село. При цьому представники культури «першого ґатунку» самі вирішували, що їм перекладати з «третьосортних» культур і робити умовним надбанням усієї імперії. Тому, наприклад, творчість Ліни Костенко – терра інкоґніта для носіїв російської мови, хоча поза всяким сумнівом саме вона – а не хтось із російських поетів – стала найяскравішою представницею знаменитих «шістдесятників». Але ніяк не тільки творчість Ліни, повірте. Велика латиська поетеса Аспазія, дружина Яна Райніса, була у Радянському Союзі практично забороненою, її почали перекладати лише у 90-ті роки. І так, я у юнацькі роки міг читати Ахматову чи Ахмадулліну російською, Ліну Костенко українською, Аспазію латиською і розуміти, що українська та латиська поезія нічим російській поезії не поступається. Але хто сказав, що для розуміння такої простої істини треба бути поліглотом?

 

Ні, потрібно просто вийти із тіні. Потрібно перестати бути культурою, яка стає зрозумілою світу лише за допомогою російської мови або як альтернатива російській культурі. Те, що написано найкращими українськими письменниками, створене українськими композиторами та художниками, нічим не поступається рівнем іншим світовим культурам. Це просто. Потрібно просто увімкнути світло і зловісна тінь зникне.

 

І тоді, коли ми прийдемо до Європи, нас там зустріне не Достоєвський, аж ніяк. Нас там зустрінуть Шевченко, Леся, Стефаник, Коцюбинський та Франко.

 

І Ліна Костенко. Так, звісно, ​​Ліна Костенко. Кавалер ордену Почесного легіону.

 

 

17.07.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
143-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Донецькому напрямку штурм ворога на Спірне–Івано-Дар’ївку наші захисники успішно відбили, на Бахмутському захлинулися ворожі спроби штурму на Доломітне–Новолуганське–Семигір’я і на Роти–Вершину, йдуть бої біля Вуглегірської ТЕС.
16.07.22 | | Україна
142-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Суттєвих змін у діяльності збройних сил Республіки Білорусь не відзначено. На Бахмутському напрямку окупанти намагалися штурмувати в районі Кодеми та Білогорівки і захопити села Спірне та Вершина, зазнали значних втрат та безславно відійшли.
15.07.22 | | Україна
Бруно Шульц – незвичайний і впізнаваний
Євген Нахлік
Шульц – спершу незвичайний і невпізнаваний, а в міру заглиблення у його мистецтво слова щораз більше впізнаваний, близький і зрозумілий
14.07.22 | | Штука
Ми вистоїмо, переможемо і відродимося
Олег Романчук
І здійсниться побачене крізь століття пророком: «І будуть люде на землі»
14.07.22 | | Дискурси
Заспокоїтися, щоб думати
Науковці знаходять відмінності нейронних мереж у мишей і людей.
14.07.22 | | Наука
141-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слов’янському напрямку ворог намагався вести штурм на Курульки, успіху не мав; на Краматорському – на Верхньокам’янське, бої тривають; на Бахмутському наші воїни відбили штурм на Кодему та Вершину. Наступ же ворога на Кам’янку мав частковий успіх.
14.07.22 | | Україна
Зі словом – в лаві бойовій
Луцій Анней Сенека – Артемій Димид
Артемій Димид, український Герой, взяв зі собою на війну томик Сенеки, читав уважно, з олівцем. Ось вибрані ним сентенції. Передмова до публікації Данила Ільницького, післямова – Андрія Содомори
13.07.22 | | Галичина
Терор проти окупантів
Володимир В'ятрович
У циклі «Вир історії» я здебільшого намагаюся пояснити сьогодення через призму минулого. Нині спробую зробити навпаки — використати сучасні події для кращого розуміння історії.
13.07.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.