Дударик запрошує на концерт для підтримки ЗСУ.

 

10 липня о 16:00 навпроти музею Арсенал («На валах») відбудеться концерт хорової школи та капели «Дударик». Це черговий концерт серії щонедільних виступів капели на підтримку ЗСУ, повідомив керівник капели Дмитро Кацал.

 

«Радо запредставимо нові і знані народні та авторські твори вашій увазі. Приходьте, бо і в часі війни душі потрібен перепочинок і заряд до продовження боротьби», — зазначив Дмитро Кацал.

 

 

Нагадаємо, окрім недільних концертів, для підтримки армії капела також заснувала проєкти «Друзі з фронту» та «Прийняття». Останній — це твори Тараса Шевченка та пісні, які росіяни вкрали в українців. Щочетверга о 14:00 на YouTube та у соцмережах Дударики презентують пісні, які поцупили у нашого народу москалі.

 

Капела ідентифікує співанки, відшукує оригінальний текст, далі твори аранжуються, розучуються (період прийняття тривав приблизно півроку) і презентуються в медіа для широкого загалу і на саркому москалям.

 

Зібрані під час проєкту кошти передадуть Збройним Силам України.

 

07.07.2022

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