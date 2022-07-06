Невідома країна

Чи є цікавим для нас – як для суспільства – світ, який нас оточує? Чи хочемо ми щось знати про цей світ? Відповіді на ці питання можуть здатися само собою зрозумілими, але насправді ми живемо в країні, зосередженій на собі, спрямованій углиб – і в національному, і в регіональному відношенні. Радянський час лише заохочував таку обмеженість. За наступні три десятиліття багато українців не лише не виїжджали за кордони своєї країни, а й навіть не перетинали кордони своїх областей. Світ «по інший бік» залишався скоріше телевізійною картинкою або картинкою уяви. Про якесь глибоке розуміння процесів, що відбуваються в інших країнах, говорити взагалі не доводиться. І я, звичайно ж, говорю не лише про процеси, які відбуваються у друзів. Я говорю і про процеси, які відбуваються у ворогів. Тим більше, у ворогів, які ще недавно вважалися якщо не «братами», то напевно близькими друзями та хорошими сусідами. І як результат – байдужий та дезорієнтований виборець породжує байдужого та некомпетентного політика, який хоче догодити недалекоглядності людини, яка за нього голосує. І як результат – нерозуміння викликів, відсутність правильних пріоритетів, війна…

Перші тижні війни супроводжувалися як окупацією, звірствами і ракетними бомбардуваннями, так і тотальним відторгненням російської культури. Саме тоді почалися громадянські кампанії за перейменування вулиць, що носять імена представників російської історії та культури, за зміну шкільної програми, за знесення пам'ятників Пушкіну…

Я стежив за цим процесом із гіркою посмішкою. Не тому, що не погоджувався із самою постановкою питання про те, що вулиці у Києві чи у Львові не повинні носити імена людей, які, по суті, не мають жодного відношення до цих міст та України як такої. Ні, мої емоції пов'язані були зовсім не з цими пропозиціями. А з пошуком відповіді на запитання – а що ми взагалі знаємо про сусідню країну, яка на нас напала, окрім кількох імен зі шкільної програми? Що ми знаємо про сучасну Росію? Що ми хочемо знати?

Як український журналіст я працював у Росії довгі 18 років. Чи був я затребуваний в Україні? Перші роки своєї роботи – і під час горбачовської перебудови, й у початковий період незалежності – безперечно. Аж поки не сталося те, про що я завжди мріяв: український читач зрозумів, що його столиця у Києві, а не у Москві. І втратив інтерес до Росії як до іншої країни.

З того часу щоразу, коли я намагався написати про російську політику – а я часто намагався, тому що процеси, що відбуваються в Росії, мене продовжували цікавити, – обов'язково чув гнівний окрик якогось читача чи глядача. «Навіщо ви про це пишете? Хіба у нас своїх проблем немає?» І я не знав, як пояснити цій людині, що наша головна проблема – це Росія. І що всі наші проблеми, які так його хвилюють, – це лише наслідок цієї проблеми. І якщо нею не цікавитись, якщо не розуміти на національному рівні масштаб цієї проблеми, якщо не намагатися запобігти наслідкам зіткнення з нею, вона обов'язково прийде до тебе. На танках. І вб'є – якщо ти не зможеш чинити опір.

Наше нерозуміння того, як виглядає світ за кордонами України – насамперед від незнання цього світу, від байдужості до нього. Від байдужості тотальної – від громадян, які взагалі не розуміють, навіщо їм усім цим цікавитись, до журналістів, експертів та політиків, зосереджених на проблемах нашої країни так, ніби ми живемо у Швейцарії чи Норвегії. Як результат – майже дитяче здивування, коли приходить горе. І, звичайно, може виникнути питання – а хіба це змінило б щось, якби ми знали та розуміли? Так, звичайно, змінило б. Тому що ми будували зовсім іншу країну. Країну, громадяни якої точно знали б, що для того, щоб вижити, треба оборонятися. Що поряд – не брат, а ворог. Що голосувати потрібно не за тих, хто обіцяє домовитися про дешевий газ, а за тих, хто думає про енергетичну незалежність. Що армію потрібно не скорочувати, а збільшувати. Що російське керівництво хоче війни не тому, що його ображають, а українське керівництво не може зупинити війну не тому, що на ній наживається. І що вибір для всіх нас дуже простий – або земля, на якій ми живемо, буде просто територією Російської Федерації, або нам вдасться відстояти право українського народу на суверенітет. Без жодних «посередині». І так, усі ці десятиліття висновки лежали буквально на поверхні – їх ніхто ніколи не приховував, тим більше у самій Росії.

Але тепер усе залежить не від висновків та прогнозів, не від настроїв людей та їхнього інтересу до Росії та світу, а виключно від армії. Програємо війну – ніяка допитливість нікому вже не буде потрібною.

Втім, після будь-якої війни колись настає мир. І дуже важливо зрозуміти: коли він наступить, чи залишиться українське суспільство так само герметичним? Чи буде воно так само цікавитися лише собою, чи все ж таки спробує зрозуміти, що відбувається в сусідніх країнах? Чи погодимося ми з думкою, що від Росії потрібно просто відгородитися стіною – і нічого про неї не знати? Повірте, так не вийде. Росія знайде спосіб нагадати про себе. Навіть якщо ми станемо благополучною та безпечною країною.

Я добре пам'ятаю, як змінювалися пріоритети польської журналістики. Як колеги розповідали: зрозумій, будь ласка, яка тепер Польща. Ми вже у Євросоюзі, у НАТО. Нас цікавлять відносини із Німеччиною, сусідні країни ЄС. Схід – це тепер маргінальна тема, кому це зараз потрібно? І я їм відповідав: вражаюче! Хіба польська історія вас не переконала: коли ви не цікавитеся Сходом, він обов'язково цікавиться вами? Вони у відповідь тільки сміялися: ну що може зараз утнути Росія? А Україна – ти ж сам бачиш, якими темпами та зиґзаґами вона розвивається? І так, зараз пріоритети польського суспільства та журналістики значно змінилися – але краще було б, якби це сталося до, а не після початку цієї війни.

Отже, навіть якщо ми відвоюємо не просто нашу країну, а й нашу безпеку, це не означає, що лихо знову не прийде до нас уже в новому вигляді. Колапс самої Росії, мільйони біженців, війна у Білорусі – фантазії вистачить. Так, ми не можемо дозволити собі розкоші жити у мушлі й бути короткозорими. Це задоволення благополучних країн, які з усіх боків оточені такими ж благополучними та доброзичливими сусідами. Нам не пощастило. І дуже давно.

Російська імперія зробила все можливе, щоб українці перестали цікавитися навколишнім світом. Вона у цьому досягла успіху настільки, що українці перестали цікавитися навіть самою Росією, коли опинилися по інший бік кордону з нею. Але Росія – це не тільки країна Льва Толстого, Буніна, Достоєвського, Чехова, Чайковського, Рахманінова, Шостаковича та Левітана. Цю Росію можна знати, а можна й не знати. Читати інших письменників, слухати інших композиторів, дивитися на роботи інших художників. Світ є великим.

Але та Росія, яка на нас напала, – це країна Путіна, Шойгу, Медведєва, Лаврова та Володіна. Ми – сусіди саме цієї Росії. Росії з агресивним населенням, імперським синдромом, шаленою анахронічною владою, ядерною зброєю. І ми досі – навіть зараз – мало що про неї знаємо.

Але таке незнання – це злочинна зневага власної безпеки та майбутнього. Ми не можемо дозволити собі розкіш байдужості до навколишнього світу. Ми маємо стати країною, яка цікавиться своїми друзями та своїми ворогами – як на експертному, так і на громадському рівні.

Інакше нам просто не вижити.

Есей написаний у рамках проєкту Українського ПЕН “Діалоги про війну”. Проєкт реалізується за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.