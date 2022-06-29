Розпочали відновлювати залізничну колію з Перемишля на Хирів. Нарешті.

Розпочалися довгоочікувані ремонтні роботи на культовій залізничній колії 102 від Перемишля через кордон біля Мальхович до Нижанкович і далі попри Нове Місто і через Добромиль на Хирів, повідомив минулого тижня голова комісії у закордонних справах Сейму РП Марек Кухцінський з Перемишля, один із лобістів – у доброму значенні цього слова – проєкту відновлення історичної залізничної лінії 102.

Під час останньої конференції "Європа Карпат" минулого місяця в Красічині обговорювали можливості транскордонного розвитку реґіону та спільні інвестиційні проєкти. Говорячи про інтеґрацію країн карпатського реґіону, міністр інфраструктури Анджей Адамчик презентував основні засновки розвитку інфраструктури в Польщі у контексті макрореґіональної стратегії. Кілька днів перед цим тему колії 102 обговорювали в Медиці з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим – поряд із тематикою співпраці в морських, залізничних та автомобільних перевезеннях, зокрема у сфері експорту зерна та імпорту палива. Наслідком переговорів міністрів стало рішення про відновлення функціонування цієї залізничної колії, а в майбутньому – і лінії 108 з Хирова через лемківське Коростенко до Устриків-Долішніх.

З польського боку (12 км) замінено шпали та рельси, а з українського завершено (на замовлення Хирівської і Добромильської громад) проєктні роботи. Український міністр пообіцяв до кінця року повністю відновити цю ділянку колії європейського стандарту ширини.

Залізничний двоколійний маршрут із Перемишля до Хирова яко ділянку Першої угорсько-галицької залізниці відкрили 13 травня 1872 року. Цією залізничною комунікацією активно користувалися для поїздок в Угорщину, а також, особливо за часів II Речі Посполитої, туристи, які прямували в Бещади.

У 1939 році ця територія за пактом Молотова-Ріббентропа відійшла до СССР, і залізнична колія була переведена на радянський широкий стандарт. Німеччина, що захопила Галичину влітку 1941 року, відновила європейський стандарт колії, а після Другої світової війни південна частина маршруту знову відійшла до Радянського Союзу. В результаті маршрут отримав чотириколійну залізничну лінію європейської та радянської (історично точніше – російської) ширини. Після обміну територіями 1951 року частина лінії 108 до Устриків-Долішніх знову перейшла до ПНР.

22 квітня 1963 р. Польська Народна Республіка та СССР уклали угоду про транзитний рух польських поїздів на трасі Перемишль–Хирів–Коростенко, яку Сейм ратифікував 8 липня 1963 року (цікаво, що ця угода в Польщі досі чинна). Відтоді поїзди PKP (Польської державної залізниці) могли курсувати без зупинок через радянську територію на колії європейської ширини.

Це була найнезвичайніша залізнична лінія в Польщі і, мабуть, в УССР. Прикордонного та митного контролю не було, але вагони супроводжували озброєні радянські прикордонники. У разі вимушеної зупинки пасажирам заборонялося виходити з поїзда. Заборонено було навіть відкривати вікно та переходити з вагона в інший вагон.

Радянська влада могла проводити перевірку поїзда «у разі вчинення злочинних дій на території Союзу Радянських Соціалістичних Республік особами, що проїжджають транзитними поїздами відповідно до законодавства Союзу Радянських Соціалістичних Республік».

Лінія перестала функціонувати в такому транзитному режимі 1994 року.

У 2016 році громадські активісти підняли питання відновлення лінії 102, тема стала культовою, і представники різних служб та організацій розпочали ремонтні роботи. Одним із перших кроків у рамках акції "Першої Бещадської колійової сокирозади" було видалення з колій диких заростей – і не тільки чагарів, бо в кількох місцях посеред колій виросли великі дерева.

Згодом у Перемишлі було створено асоціацію Line 102.pl, а невдовзі – побратимське об’єднання 102.ua в Україні. Були організовані різноманітні спільні заходи, пов’язані не лише із залізницями, а й рамками транскордонного співробітництва. Але головною метою асоціацій було відновити роботу ліній для туристичних цілей. Протягом кількох років досягнення мети – головно через позицію "Укрзалізниці" – здавалося безнадійною справою, але в лютому цього року український міністр інфраструктури заскочив заявою про те, що держава хоче відремонтувати 20-кілометрову українську ділянку колишньої лінії 102 (українська частина лінії 108 – ще 20 км). Тепер, у час війни, важливішим за туризм буде використання колії для вантажних перевезень. Експлуатаційні дослідження показали, що в існуючому стані поїзди можуть курсувати зі швидкістю 30 км/год.

Поруч із перетином колією кордону почалося будівництво нового автомобільного пункту пропуску Нижанковичі–Мальховичі, яке планували завершити за чотири роки.