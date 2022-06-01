Що Америка буде і не буде робити в Україні

Вторгнення, яке, на думку Владіміра Путіна, мало закінчитися за кілька днів, триває вже четвертий місяць. Український народ здивував Росію і надихнув світ своєю жертовністю, мужністю й успіхами на полі бою. Вільний світ і багато інших країн на чолі зі Сполученими Штатами встали на бік України з безпрецедентною військовою, гуманітарною та фінансовою підтримкою.

Оскільки війна триває, я хочу бути ясним щодо цілей Сполучених Штатів у цій боротьбі.

Мета Америки проста: ми хочемо бачити демократичну, незалежну, суверенну і процвітаючу Україну із засобами для стримування та захисту від подальшої агресії.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, в кінцевому рахунку ця війна "остаточно закінчиться тільки дипломатичним шляхом". Всі переговори відображають факти на місцях. Ми оперативно відправили Україні значну кількість зброї та боєприпасів, щоб вона могла битися на полі бою та зайняти максимально сильну позицію за столом переговорів.

Тому я вирішив, що ми надамо українцям більш досконалі ракетні системи і боєприпаси, які дозволять їм точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні.

Ми продовжуватимемо співпрацю з нашими союзниками і партнерами щодо російських санкцій – найжорсткіших із коли-небудь введених щодо великого народного господарства. Ми продовжимо надавати Україні сучасне озброєння, зокрема протитанкові ракети Javelin, зенітні ракети Stinger, потужні артилерійські і високоточні ракетні системи, радари, безпілотні літальні апарати, вертольоти Мі-17 і боєприпаси. Ми також направимо ще мільярди доларів фінансової допомоги, як це було санкціоновано Конгресом. Ми будемо працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб подолати глобальну продовольчу кризу, яку посилює російська агресія. І ми допоможемо нашим європейським союзникам та іншим країнам знизити їхню залежність від російського викопного палива та прискорити наш перехід до екологічно чистого енергетичного майбутнього.

Ми також продовжимо зміцнювати східний фланг НАТО силами і засобами Сполучених Штатів та інших союзників. І зовсім недавно я привітав заявки Фінляндії та Швеції про вступ до НАТО, крок, який зміцнить загальну – і США, і трансатлантичну – безпеку за рахунок прилучення двох демократичних і високоефективних військових партнерів.

Ми не прагнемо до війни між НАТО і Росією. Я категорично не згоден з п.Путіним і вважаю його дії обурливими, але Сполучені Штати не намагатимуться усунути його від влади в Москві. До тих пір, поки Сполучені Штати або наші союзники не будуть атаковані, ми не братимемо безпосередньо участі в цьому конфлікті, не відправлятимемо американські війська воювати на Україну, не атакуватимемо російські війська. Ми не заохочуємо Україну і не уможливлюємо їй завдавати ударів за її межами. Ми не хочемо затягувати війну лише для того, щоб завдати болю Росії.

Моїм принципом у цій кризі було "нічого про Україну без України". Я не буду тиснути на український уряд – приватно чи публічно, – щоб він пішов на будь-які територіальні поступки. Це би було неправильно і суперечило би усталеним принципам.

Переговори України з Росією зайшли в глухий кут не тому, що Україна відвернулася від дипломатії. Вони загрузли, бо Росія продовжує вести війну, щоби взяти під контроль якомога більшу частину України. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати над зміцненням України та підтримуватимуть її зусилля на досягнення врегулювання конфлікту шляхом переговорів.

Неспровокована агресія, бомбардування пологових будинків і будинків культури, а також примусове переміщення мільйонів людей роблять війну в Україні глибокою моральною проблемою. Я зустрівся з українськими біженцями в Польщі – жінками та дітьми, що не були впевнені, яким буде їхнє життя і чи буде все добре з близькими, котрі залишилися в Україні. Жодну совісну людину не можуть не вразити жахіття цих руйнувань.

Бути поруч з Україною в її скрутну годину – це не просто правильний вчинок. У наших життєво важливих національних інтересах є забезпечити мирну і стабільну Європу й дати зрозуміти, що сила не усправедливлює. Якщо Росія не заплатить високої ціни за свої дії, вона пошле сигнал іншим потенційним агресорам, що вони теж можуть захопити територію і підпорядкувати собі інші країни. Це поставить під загрозу виживання інші мирні демократії. А це може означати кінець заснованого на правилах міжнародного порядку і відкрити двері для агресії в інших місцях з катастрофічними наслідками в усьому світі.

Я знаю, що багато людей у всьому світі тривожаться про застосування ядерної зброї. В даний час ми не бачимо ніяких ознак того, що у Росії є намір застосувати ядерну зброю в Україні, хоча російська риторика брязкати ядерною шаблею, що лунає час від часу, є сама по собі небезпечною і вкрай безвідповідальною. Дозвольте бути ясним: будь-яке застосування ядерної зброї в цьому конфлікті будь-якого масштабу було би абсолютно неприйнятним як для нас, так і для решти світу і спричинило би тяжкі наслідки.

Американці до кінця підтримуватимуть український народ, тому що ми розуміємо, що свобода не є безкоштовною. Так ми робили завжди, коли вороги свободи намагалися залякати і підкорити невинних людей, і так ми робимо тепер. Владімір Путін не очікував такого ступеня єдності та сили нашої відповіді. Він помилився. Якщо він очікує, що в наступні місяці ми похитнемося або розколемося, він помиляється так само.

Джозеф Р. Байден-молодший є 46-м президентом Сполучених Штатів.

Joseph R. Biden Jr.

President Biden: What America Will and Will Not Do in Ukraine

The New York Times, 31.05.2022

Неофіційний переклад