Львів вводить у заявку на участь в конкурсі «Молодіжна столиця Європи 2025» всі міста країни.

Львів увійшов до фіналу конкурсу «Молодіжна столиця Європи 2025». Однак зараз ініціатор цього процесу – мережа молодіжних просторів ТВОРИ! – вирішив змінити заявку, об’єднавши у ній всі українські міста. 

 

 

Керівник мережі молодіжних просторів ТВОРИ! Олег Малець розповів, що заявку на участь у конкурсі місто подало ще до повномасштабної війни росії проти України. Тож вирішили змінити заявку, адже зараз молодь всієї країни відстоює свої цінності і є прикладом для світу.

 

«Ми змінюємо контекст і суть цієї заявки, бо основним є те, що це вже не боротьба одного міста Львова за демократичні цінності і права молоді. Це боротьба усіх міст, містечок та сіл України, які зараз є об’єднані однією ціллю – перемогою та сталого, здорового, мудрого життя молоді згодом. Зараз ми оголошуємо масштабні всеукраїнські обговорення щодо того, як нам працювати і діяти далі. Перший удар у цій війні молодь взяла на себе завдяки волонтерству, вступу до лав ЗСУ, тероборони, і ми бачимо, що вона гарно з цим справилася. Ми відбили перші атаки, ми належно прийняли внутрішньо переміщених осіб – і це про відповідальність, яку молодь готова на себе брати», – сказав він.

 

Зі слів Олега Мальця, основною метою зараз є створити план дій перебудови для усіх міст та містечок країни, і це передбачатиме так званий «план Маршалла» для української молоді, над яким і працюватиме молодь.
 

Нагадаємо, у шорт-лист конкурсу «Молодіжна столиця Європи 2025» увійшли: Львів (Україна); Фуенлабрада (Іспанія); Ізмір (Туреччина); Тромсе (Норвегія).

 

08.04.2022

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