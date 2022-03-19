«La Repubblica»: До кінця наступного тижня в Путіна закінчаться ресурси

Втрати РФ за три тижні війни на Україні більші, ніж кількість загиблих морських піхотинців США в битві за Іводзіму під час Другої світової війни чи загальні втрати американців за 20 років військових дій в Іраку та Афганістані, каже американська розвідка. New Your Times оцінює, що кількість поранених – від 14 до 21 тисячі – може складати біля 10 відсотків всіх мобілізованих для нападу на Україну

Тому зрозуміло, пише Паоло Мастроліллі в італійській «La Repubblica», що британські спецслужби твердять про зупинку російського наступу майже на всі напрямках і це загрожує перебуванню Путіна при владі. Попри кремлівську риторику кількість мертвих приховати від своїх громадян Путінові все ж не вдасться і рано чи пізно за це доведеться відповідати. Велика кількість втрат серйозно підриває можливість РФ вести успішні військові операції. Це впливає на моральний дух окупаційних військ, особливо коли згадати про загибель чотирьох російських генералів. До того ж на деяких ділянках фронту, додає Мастроліллі, наприклад у Вознесенську, ЗСУ перейшли в наступ.

Серед причин таких невдач автор називає самі мотиви війни, які населення Росії, виглядає, не поділяє й особливо це стосується кинутих у бій новобранців. Вони були зовсім непідготовані, а величезні кошти, виділені на модернізацію російської армії, були або розбазарені, або просто вкрадені. Авіація не змогла здобути перевагу в небі, а це було передумовою переваги для наземних операцій. Уся військова техніка РФ від танків до снарядів точного наведення виявилася нездатною протистояти Джавелінам, Стінґерам, Байрактарам та іншим видам озброєнь, які Україні надали західні країни. Телекомунікації росіян було настільки порушено, що їм доводиться користуватися звичайним радіо- і телефонним зв’язком, які легко перехопити.

Через проблеми на полі бою Путін почав бомбардувати мирних жителів і в розпачі погрожує ядерною зброєю. У зв’язку з цим держсекретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що Путін – військовий злочинець і пообіцяв допомогу при зборі доказів для майбутнього судового процесу.

Мастроліллі пише, що ширяться чутки про прибуття підкріплень із Сибіру. Проте здається, що розмір російської армії в 900 тисяч солдатів існує лише на папері. Новий призов в армію передбачено на початок квітня і важко повірити, що всі 130 тисяч призовників з’являться у військкомати.

Путінові важко буде викликати туди досвідченіших і вже звільнених в запас військовослужбовців, позаяк їм потрібно буде покинути свої сім’ї, покинути підприємства, на яких вони працюють. Він буде змушений пояснювати, що війна продовжується і що РФ її поступово програє. Йому важко буде змусити Білорусію допомогти живою силою, а вагнерівці і сирійці, на думку аналітиків, особливо на перебіг бойових дій вплинути не зможуть. За оцінками Пентагону на війну проти України вже було кинуто до половини російських підрозділів. Якщо врахувати, що в Афганістані й Іраку максимум залучених там американських підрозділів досягав лише 29%, то окупацію України буде витримувати все важче, особливо під тиском економічних санкцій. Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що в Путіна лишилося якихось десять днів для успішного закінчення його планів, бо після цього вже буде запізно. І хоча інші аналітики вважають такий прогноз надто оптимістичним, а загнаний у глухий Путін стане ще небезпечнішим. «Але, – пише Мастроліллі, – петля навколо нього неухильно стискається».