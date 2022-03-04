Огляд іспанської преси про Україну

El País

Авторитетна мадридська «Ель Паіс» пише про надання зброї ЗСУ. У п’ятницю й суботу чотири літаки A400M перевозитимуть на Україну велику кількість озброєнь. НАТО не повідомляє про місце приземлення таких вантажів, оскільки Росія пригрозила бомбардуванням будь-яких перевезень для ЗСУ. Літаки прибудуть на летовища в Польщі, де їх передаватимуть працівникам Міністерства оборони України.

Військове відомство Іспанії провело значну роботу по виявленню і вилученню для України всього можливого устаткування й озброєння, яке можна відносно легко транспортувати і яке не вимагає особливих зусиль при ознайомленні з їх роботою.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес зазначила, що до першої партії летальних озброєнь належать 1 370 протитанкових комплексів C90 іспанської компанії «Інсталаса», 700 тис. патронів, а також легкі кулемети. C90 — це зброя індивідуального користування, яка є особливо придатною для боротьби невеликих груп з колонами бронетехніки. Загальна кількість озброєнь не розголошується, але відомо, що один літак A400M може перевозити до 37 тис. кг корисного вантажу, отож ідеться про десятки тон озброєнь. Рішення про надання озброєнь було прийняте в результаті непростих дебатів в кабінеті міністрів, де деякі міністри лівацької партії «Подемос» висловлювалися проти. Позаяк зовнішня політика належить до компетенції прем’єр-міністра Педро Санчеса, він вирішив, що Іспанія приєднається то тих 20-и країн, які вже постачають Україні зброю.

El Mundo

Тему біженців обговорює й передовиця ще однієї мадридської газети — «Ель Мундо». Рішення прикордонних країн про прийняття біженців на думку авторів є історичним. Очікується, що незабаром їх число досягне одного мільйона. Щось подібного ми могли побачити востаннє хіба що під час Другої світової війни.

Автори пишуть, що ця міграційна криза є набагато більшим викликом, ніж сирійська. І то не лише тому, що бомбардування відбуваються значно ближче до кордонів Європи, але й через її моральний вимір і сигнал підтримки для українців. Вони страждають через те, що вчинили найтяжчий гріх з точки зору російського диктатора: вони бажають жити як європейці.

А тому Європа не може робити вигляд, ніби вона нічого не бачить, коли тисячі втікачів шукають захисту від війни. Саме в цьому контексті слід дивитися на безпрецедентну пропозицію Європейської Комісії. Якщо її буде прийнято, то в рамках тимчасової програми захисту біженців вони зможуть отримати дозвіл на проживання і роботу в будь-якій країні ЄС без особливих бюрократичних перешкод.

«Ель Мундо» зазначає, що таке рішення стосується лише біженців з України і застерігає, що його розширення може привести до непередбачуваних наслідків і неконтрольованих потоків біженців на інших кордонах Європи. Іспанія є особливо вразливою в цьому контексті, оскільки має дуже складну ситуацію на кордоні своїх анклавів у Пн. Африці.