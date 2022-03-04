Румунська преса про Україну.

Adevarul

Впливова «Адеверуль» пише про голосування Генеральної асамблеї ООН щодо резолюцїї «Агресія проти України». Колумніст Крістіан Унтяну вважає її результати історичними. Вперше за всю свою історію постійний член Ради Безпеки був названий країною-агресором і звинувачений у військових злочинах. ООН проходила тест на єдність. Стало очевидним, наскільки міцною є сучасна система міжнародних відносин, що її символізує ООН. Наведені тут результати на думку автора мають величезне геополітичне значення:

Голосування було унікальною нагодою побачити контури якогось нового світового розкладу сил, де з одного боку країни, які підтримали резолюцію — 141, а з іншого ті, що проголосували проти — 5 або утрималися — 35. До цих останніх належать основні союзники Росії, в п.ч. Китай, Індія, Пакистан, Бангладеш, Іран, Казахстан, Киргизстан, Монголія, В’єтнам, Куба і Венесуела. Якщо припустити, що інтенсивність конфлікту на Україні буде й далі зростати, то слід очікувати надзвичайно сильних порушень економічних зв’язків та значних змін в галузі регіональної й глобальної безпеки. Можливою є різка поляризація стосунків між головними учасниками цього протистояння і цей антагонізм буде лише зростати. Все це може призвести до радикалізації поведінки окремих країн і зрештою до зростання на глобальному рівні агресивності нового блоку, де основну роль буде відведено «необмеженій співпраці» Росії й Китаю. Ця співпраця може стати основою для створення Нового Світового Порядку.

Evenimentul Zilei

Газета подає матеріал про політику Угорщини щодо українських біженців. Угорщина не бажає підтримати пропозицію Європейської Комісії про надання біженцям з України спеціального статусу. Комісія запропонувала надати їм статус, при якому вони б могли отримати дозвіл на проживання, на роботу і соціальну допомогу. В середу Угорщина ввела нові обмеження на в’їзд в Угорщину українських біженців. Газета зазначає, що це відбувається в час, коли десятки тисяч біженців чекають на кордоні і коли такою реальною є небезпека війни. Після телефонної розмови міністра іноземних справ Румунії Богдана Ауреску з його угорським колегою Петером Сіярто ці обмеження Угорщина відмінила.

«Евеніментуль зілей» пише також про зміну політичного курсу прем’єр-міністра Угорщини, а також відомого друга Путіна Віктора Орбана. Останній більше не перешкоджатиме введенню санкцій проти Росії, бо, мовляв, «єдність ЄС має сьогодні надзвичайне значення». Така зміна настроїв на думку аналітиків пов’язана з виборами наступного місяця в Угорщині й В. Орбан має на меті заробити політичний капітал на хвилі симпатій до народу України.