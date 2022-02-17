Група "Першого грудня" закликала Зеленського і Порошенка до коаліції згоди.

Ініціативна група "Першого грудня" закликала Президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка припинити взаємопоборювання і взяти участь у коаліції національної згоди.

Про це йдеться у зверненні, поширеному на інтернет-сторінці "Першого грудня".

"І опозиція, і політична еліта загалом мають проявити розуміння, що напруга міжпартійної та міжособистісної ворожнечі є значно вищою, ніж це може дозволити собі суспільство в умовах граничних загроз... Ми закликаємо вас негайно реалізувати сценарій, який точно не входить у плани Кремля, а саме: створити дієві політичні механізми (а ще краще – коаліційні структури) для досягнення національної згоди", – ідеться у зверненні.

Група "Першого грудня" зазначає, що така коаліція була потрібна "ще вчора". "Всі сили учасників такої коаліції мають бути спрямовані не на ревниве випинання своїх переваг і пропозицій, а на консолідацію суспільства довкола потреб безпеки та оборони України, нормального функціонування державних структур. Зокрема, звертаємося до шостого Президента Володимира Зеленського і п’ятого Президента Петра Порошенка припинити своє особисте протистояння, яке в очах світу є цілковито невиправданим", – ідеться у зверненні.