У Галичині почали бустерні щеплення від Covid-19.

Мешканці Львівської міської територіальної громади можуть отримати бустерну дозу вакцини від Covid-19, щеплюють у 22 локаціях. Станом на сьогодні, 10 січня, третю дозу вакцини отримали 169 львів’ян. Отримати бустерну дозу вакцини закликають тих, хто пройшов дводозову вакцинацію шість-дев’ять місяців тому, повідомила пресслужба ЛМР.

«Зараз світом шириться новий штам коронавірусу – «Омікрон», і лише вакцинація може захистити від важкого перебігу хвороби. У нас є в наявності всі вакцини в достатній кількості, тому є можливість проводити вакцинацію населення бустерною дозою. Людям, які отримали дві дози вакцини більше ніж 6-9 місяців тому, варто пройти ревакцинацію. Отримувати бустерну дозу ми особливо закликаємо тих осіб, яким більше 60 років або які мають хронічні захворювання, онкологію, ослаблену імунну систему, адже саме ці категорії осіб переносять хворобу найважче», – розповів керівник департаменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко.

За його інформацією, станом на сьогодні однією дозою провакциновано 67% мешканців, двома дозами – 62%. У Львові продовжують діяти 10 тимчасових центрів масової вакцинації та 12 стаціонарних пунктів, які діють при наших медичних закладах.

У Тернополі станом на 8 січня бустерну дозу вакцини отримали 60 осіб, а в Івано-Франківську – 152. Насамперед – медики та соціальні працівники, за тиждень таку можливість отримають усі містяни.

Щеплення бустерною дозою, за рекомендацією ВООЗ, проводять вакцинами Moderna та Pfizer. Бустерну дозу вакцини можна отримати, записавшись у центр вакцинації чи пункт щеплення. Бустерна доза продовжує дію сертифіката про вакцинацію на 270 днів з моменту щеплення.

Фото city-adm.lviv.ua, facebook.com/moz.ukr