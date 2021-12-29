Львівська філармонія запрошує на фестиваль BACH CONTEMPORARY.

У перші дні 2022 року Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика запрошує на різдвяний фестиваль «BACH CONTEMPORARY», події якого зруйнують стереотипи про музику німецького генія. Шість концертів оздоблять зиму вишуканою класикою композиторів із різних куточків світу та епохальними музичними хітами останніх років, повідомили організатори.

Ініціатором створення і проведення фестивалю, а також його директоркою є українська органістка Олена Мацелюх. У його подіях візьмуть участь справжні майстри своєї справи – українські музиканти-віртуози. Концерти «BACH CONTEMPORARY» супроводжуватимуть візуалізації від художниці-імпровізаторки Ольги Куц, яка із допомогою різних технік зображатиме образи та настрої композицій, що звучатимуть.

Відкриття фестивалю – концерт «Bach & Yon» відбудеться у понеділок, 3 січня, о 15:00. Олена Мацелюх та Меланія Макаревич доведуть, що музика видатного митця бароко навіть крізь століття залишається незрівнянною й особливою, деталі за посиланням.

Того ж дня о 17:00 у фоє Концертного залу Людкевича відбудеться музична подія «Bach & Carols». Разом із голосами бандуристок IV фестиваль «Bach Contemporary» пропонує слухачам зручно вмоститись у санях зі срібла, якими ми здійснимо зимову мандрівку. З капели собору Святого Марка у Венеції, де майбутній першовідкривач програмної музики Антоніо Вівальді взяв у руки скрипку, через німецькі землі та засніжені тірольські Альпи мелодії Різдва нас приведуть до лемківської оселі, де теслі тешуть з срібла сані для Божого сина. Деталі за посиланням.

Також у понеділок, 3 січня, відбудеться концерт «Bach & Jazz». У святковому концерті у виконанні органіста Максима Сидоренка звучатимуть твори Баха на будь-який смак. Візуалізує бахівські музичні картини художниця Ольга Куц. Подія запланована на 19:00, деталі за посиланням.

У вівторок, 4 січня, о 16:0 у фоє Концертного залу Людкевича розпочнеться концерт «Camerata Veneziana». У виконанні барокової капели з Києва звучатимуть твори Антоніо Вівальді та одного з найвідоміших знавців його творчості – нашого сучасника Федеріко Сарделлі. На слухачів очікують чудові мелодії, дивовижні темброві поєднання та неймовірні виконання. Ця подія справді буде надихаючою, деталі за посиланням.

У середу, 4 січня, відбудеться святковий концерт «4 Пори Року & Christmas Joy».

Різдвяні свята – це найкращий і «найтепліший» час року хоча б тому, що ми, як правило, проводимо його із рідними та близькими нам людьми. У цей час забуваються усі щоденні турботи, а дні наповнюються казкою із нотками дитинства. Впродовж перших днів 2022 року ми хочемо доповнити цю затишну картину ще й чудовою різдвяною музикою у виконанні Лілії Цури, Олени Мацелюх, Меланії Макаревич, Маріанни Лаби. Візуалізує музичні картини Ольга Куц. Концерт розпочнеться о 19:00, деталі за посиланням.

Заключний концерт фестивалю «Bach & Rock Organum» відбудеться у четвер, 5 січня, о 19:00.

Орган у композиціях ROCK, R&B, HEAVY METAL, SWING, COOL & FUSION у супроводі струнного квінтету та фортепіано. Дивовижний і незабутній вир музичних емоцій! Драйвове шоу «ROCK ORGANUM» стане вишенькою на торті IV різдвяного фестивалю «Bach Contemporary». Rammstein, Muse, Queen, Marilyn Manson, System of a Down, саундтреки до улюблених кінофільмів «Ангели і Демони», «Дюна», «Амелі», «Гра престолів» та інших, та популярна класика. У такому виконанні ви їх точно ще не чули, деталі за посиланням.

Фото philharmonia.lviv.ua