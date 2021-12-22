Львівська філармонія розпочинає різдвяно-новорічні вечори.

Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика запрошує провести останні дні 2021 року із чудовою музикою та анонсує пять концертів, котрі створять різдвяно-новорічний настрій.

У середу, 22 грудня, у Концертному залі Людкевича відбудеться затишна подія із чудовою камерною музикою, яка звучатиме у виконанні відомих у Львові музикантів. Grande Concertante розпочнеться о 19:00, деталі – за посиланням.

У неділю, 26 грудня, у Львівській національній філармонії відбудеться заключний у цьому році Family concerts – для найменших слухачів та їхніх батьків – «Мрії маленької Еліс». За задумом, маленька дівчинка Еліс мріє стати балериною. Біля свого дзеркала вона постійно танцює і уявляє себе на великій сцені. Напередодні Різдва дівчинка міцно засинає в очікуванні чуда і потрапляє в прекрасний світ балету, де музика й образи змінюються так стрімко, що вона не тямить себе від щастя. Прокинувшись зранку, біля дзеркала вона знаходить подарунок – свої перші пуанти. Концерт розпочнеться о 11:30, деталі за посиланням.

Концерт «Казки віденського лісу», котрий відбудеться о 18:00 у неділю, 26 грудня, подарує найвищу музичну насолоду всій родині.

Передноворічну музичну феєрію з популярною святковою класикою Штрауса, Боккеріні, Баха, Россіні, Лисенка та наймелодійнішими колядками творитиме академічний інструментальний ансамбль «Високий Замок», квартет «DUDALIS», вокальний ансамбль «Квіти» та солісти Львівської національної філармонії. Деталі події за посиланням.

У вівторок, 28 грудня, слухачі матимуть можливість поринути у «Різдвяне бароко». Тріо львівських музикантів запрошує усіх до фоє Концертного залу Людкевича на вечір із кращою класичною музикою бароко, яка стане окрасою вашого Різдва та подарує незабутні емоції. Композиції майстрів німецького, італійського та французького бароко стануть справжнім натхненням. Концерт розпочнеться о 19:00, деталі за посиланням.

У четвер, 30 грудня, публіку запрошують на «Сильвестрові рефлексії» у Концертний зал Людкевича провести 2021 рік із чудовою музикою у виконанні знаних солістів та Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова». За дириґентським пультом незмінний керівник оркестру, народний артист України Сергій Бурко.

Подія неодмінно подарує прекрасний святковий настрій, радісні емоції та спогади, біля яких ще довго можна буде погріти душу, обіцяють організатори. Концерт розпочнеться о 19:00, деталі за посиланням.

Фото philharmonia.lviv.ua