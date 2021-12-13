У Львівській філармонії «World Christmas Songs» звучатимуть п'ятьма мовами.

 

У Львівській національній філармонії 13 січня вперше відбудеться унікальна програма «World Christmas Songs», яка поєднала в собі новорічні та різдвяні хіти п’ятьма мовами.

 

 

Найкращі музиканти і солісти продемонструють, під які пісні святкують в Італії, Англії, Польщі, Франції та Іспанії, повідомили організатори BIGSHOW Agency.

 

На сцені виступлять непересічні артисти: носій потужного та мелодійного баритону, якому аплодують найкращі зали Європи та Північної Америки, – Юрій Григораш; оригінальна і неповторна джазова вокалістка Юлія Швед; хедлайнер вечора – неперевершений Аніс – зірка шоу «Голос країни» і лідер проєкту «Паваротті і друзі».

 

 

«Всесвітньо відомий український «Щедрик», музика з новорічних фільмів та відомі на весь світ пісні – в авторській обробці. А особливим довершенням музичної феєрії того вечора стане участь в цьому грандіозному концерті камерного оркестру! Тож приходьте 13 січня у Львівську національну філармонію та відчуйте святковий настрій світового масштабу!» – запрошують організатори.

 

Концерти відбудуться з дотриманням карантинних вимог. Деталі щодо концерту на 18:00 за посиланням, щодо концерту на 20:00 за посиланням.

 

Фото bigshow.ua

13.12.2021

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