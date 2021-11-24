На Львівщині триває розшук зниклого гіда.

 

39-річний львів’янин Фрідріх Єфімовський, професійний гід, який проводить екскурсії Львовом, гірськими маршрутами Карпат і організовує веломандрівки, зник безвісти. Чоловіка розшукує поліція та волонтери.

 

 

Фрідріх Єфімовський зник у п’ятницю, 19 листопада. Про це повідомила Пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

 

Удень його бачили у місті знайомі. Востаннє, близько 18:00, з ним телефоном спілкувався товариш — Фрідріх повідомив, що прогулюється у лісі. Після цього зв’язок обірвався.

 

Товариш гіда у понеділок, 22 листопада, звернувся в поліцію, щоби зниклого оголосили в розшук.

 

Як повідомила «Збручу» сьогодні, 24 листопада, речниця Поліції Львівщини Світлана Добровольська, розшуки тривають. Правоохоронці вживають усіх необхідних дій.

 

Зокрема, поліцейські звернулися до операторів мобільного зв’язку, щоби вирахувати останню локацію, де зниклий виходив на зв’язок.

 

 

Прикмети Фрідріха Єфімовського: худорлявий, середнього зросту, волосся світло-руде, коротке, каро-зелені очі, веснянки.

 

Інформацію щодо зниклого безвісти просять повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.

 

Фото facebook.com/fridrih.efimovskiy, facebook.com/SarvaUa

24.11.2021

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