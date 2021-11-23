СБУ влаштувала лови на приставки PlayStation у час війни.

Українські правоохоронці влітку вилучили у Вінниці 3428 приставок PlayStation4. Нібито це була майнінг ферма. Але насправді - ні: тепер тамтешніх бізнесменів звинувачують у створенні акаунтів, їх "прокачуванні" і продажу в Інтернеті.

Про це повідомляє видання dev.ua.

На початку липня Служба безпеки України повідомила, що викрила найбільшу майнінг-ферму в Україні. Нібито вона перебувала у Вінниці. Згідно з даними відомства, для неї залучили майже 5000 одиниць комп’ютерної техніки. Щомісячна сума збитків, згідно з попередніми даними, могла становити від 5 до 7 млн грн.

Як писали в СБУ, ферму створили жителі Києва та Вінниці. Вони використовували один з колишніх складських приміщень "Вінницяобленерго" і нібито незаконно споживали електроенергію. Через це без світла могли залишитися цілі квартали Вінниці.

Звертав на себе увагу той факт, що, крім усього іншого (відео-карт, процесорів), правоохоронці вилучили 3800 ігрових приставок. Судячи з фотографій СБУ, це були PlayStation, що стояли рядами в підвальному приміщенні і, мабуть, були підключені до мережі. На це звернуло увагу видання Ain.ua: на приставках можна добувати криптовалюту, проте рентабельність цього - дуже сумнівна.

"Це могла бути, наприклад, ігрова ботоферма, яка займається видобутком ігрових ресурсів (внутрішньоігрової валюти або інших об'єктів) або ж прокачуванням персонажів в іграх за гроші", - писала журналістка видання Майя Ярова.

Трохи пізніше на сайті компанії MMI Engineering з’явилося повідомлення про те, що на тлі скандалу з викриття найбільшої кріптоферми України вона втратила майно на суму 30 млн грн. І була змушена призупинити свою діяльність.

Вилучене майно використовувалося ММІ Engineering, як зазначається у поясненні, для тренування штучного інтелекту, комп’ютерного програмування та обслуговування комп’ютерних мереж. "У ММІ Engineering є всі необхідні договори з енергетичними компаніями АТ „Вінницяобленерго“ та ТОВ „Енера Вінниця“ щодо постачання електроенергії, вона справно сплачує за рахунками за спожиті послуги електропостачання за комерційним тарифом згідно з показниками лічильника", - написали ММІ Engineering.

2 веесня ММІ Engineering вдалося зняти арешт із техніки у Печерському суді Києва. "Те, що лічильники не були вилучені, свідчить про відсутність ознак несанкціонованого використання електроенергії", - апелював адвокат.

У визначеннях судів спливають більш точні описи вилученого обладнання:

- Sony PlayStation 4 в кількості 3428 шт;

- Microsoft Xbox Series S - 8 штук.

Згідно з найсвіжішими даними, компанія MMI Engineering наразі не змогла повернути техніку.

Поза тим, у визначеннях судів миготять цікаві подробиці, які говорять про те, що правоохоронці ставляться до компанії не як до випадкової жертви обшуку.

Наприклад, у клопотанні прокурора Левошко І. В. від 18.08.2021 про долучення письмових доказів та заперечення на апеляційну скаргу MMI Engineering зазначено наступне: "Посадові особи суб'єктів господарювання, зокрема ТОВ «ММІ Інжиніринг», діючи на території м. Вінниця, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, для створення акаунтів, їх удосконалення за допомогою стороннього програмного забезпечення з метою подальшого перепродажу в мережі Інтернет, здійснили підключення в одну мережу, підключену до серверного обладнання, звідки сторонніми забезпечувалося централізоване управління ігровими консолями» Sony PlayStation 4», тим самим зробивши незаконне втручання в роботу їх програмного забезпечення, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, а також процесу обробки інформації програмного забезпечення PlayStation»; «...порушують законодавство України про інтелектуальну власність, не володіючи авторським правом, без дозволу (ліцензії) Sony interactive entertainment Europe limited, переслідуючи корисливу мету порушують Ліцензійну угоду на використання системного програмного забезпечення для ігрової системи Sony Playstation 4, що завдає майнової шкоди компанії Sony interactive entertainment Europe limited в особливо великих розмірах».

Таким чином прокурор підозрює MMI Engineering в створенні акаунтів, їх прокачування і продажу в Інтернеті.

Керуючий партнер агентства цифрових комунікацій PlusOne Максим Саваневський заявив, що "коломийки" з PlayStation - "це одна з найбільш жестякових історій, які я чув останнім часом".

"СБУ займається протидією прокачування персонажів в комп'ютерних іграх. У нас тут війна, російські кроти у владі, загроза військлового вторгнення з боку Росії. А Служба безпепки займається питаннями прокачування ігрових персонажів", - обурюється Максим.

У Центрі протидії корупції здивувалися: "На восьмому році війни. На тлі загрози повномасштабного вторгнення. Що робить Служба безпеки України? Пресує айті-компанію за "незаконне прокачування ігрових персонажів".

Голова організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц жартує: "Скоро у новинах: незаконне вбивство у Doom III. Незаконне викрадення автомобіля в Mafia 2. Кіберпанк, котрого ми не заслужили".