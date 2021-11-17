У центрі Франківська відкриють новий дитячий майданчик.

Дитячий майданчик з рельєфною основою та стилізованими гойдалками та лазанками спроєктували для скверу на площі Міцкевича в Івано-Франківську. Про це сьогодні, 17 листопада повідомив заступник міського голови Михайло Смушак.

«Отакий мегакрутий дитячий майданчик плануємо зробити на площі Міцкевича. За концепцією він буде логічним продовженням зробленого раніше майданчика, який так полюбився усім діткам. Але буде ще більш сучасним, більш функціональним, більш привабливим», - повідомив він.

Авторкою проєкту є Ірина Чолій, над концепцією також працювали Назар Рохів, Мирослав Федорків, Мар’яна Вершиніна.

Проєктанти подбали і про дорослих, які приводитимуть дітей на локацію: вирішили перетворити огородження скверу на місця для сидіння, яких там не вистачало.

Фото facebook.com/m.smushak